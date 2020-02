Comisión de reestructuración de Pdvsa pidió a vicepresidentes poner cargos a la orden

Credito: Archivo

22-02-20.-Miembros de la comisión de reestructuración de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) solicitaron este viernes 21 de febrero a vicepresidentes de la empresa poner sus cargos a la orden, aseguraron tres fuentes relacionadas con el asunto, según reseñó la agencia Reuters.



La comisión presidencial para la reestructuración y reorganización de Pdvsa podría aceptar las renuncias o mantener a esos funcionarios en sus puestos, aseguró una de las fuentes.



Pdvsa no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La comisión no pudo ser contactada por Reuters para comentar sobre esta decisión.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, creó el pasado miércoles 19-F una comisión presidencial para reestructurar a la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) encabezada por el vicepresidente de economía del país, Tareck El Aissami, quien está sancionado por Estados Unidos.



Funcionarios que participan en la comisión solicitaron renuncias a los vicepresidentes de Producción, Finanzas y Refinación de Pdvsa y también ordenaron a empleados de esas divisiones cerrar de inmediato los libros de contabilidad para hacer entrega de un balance de gestión, dijo una de las fuentes.



Maduro busca con la comisión revertir la caída de la producción que se aceleró después de que Washington impuso una batería de sanciones con la que intenta presionar su salida.



La comisión no ha explicado cómo planea reestructurar las operaciones.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://lta.reuters.com/)