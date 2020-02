Demandarán a gobierno de facto en Bolivia por impago de proyectos

Credito: Prensa Latina

Tras el fallo de tres fechas para el pago de proyectos del Programa de Intervenciones Urbanas (PIU), artistas y gestores continúan hoy exigiendo los desembolsos acordados o demandarán al gobierno de facto en Bolivia.



El expresidente Evo Morales, impulsó el PIU, una iniciativa creada en abril de 2019 para incentivar la presentación de planes creativos en áreas como la cultura, la tecnología, emprendedores sociales, deportes y cortometrajes, entre otros ámbitos.



El programa, con fondos por más de 20 millones de dólares, formaba parte del desarrollo de la soberanía científica y tecnológica del país, incluido entre los pilares fundamentales de la Agenda del Bicentenario (2025) planteada por Morales como propuesta gubernamental.



Ante la incapacidad de las autoridades golpistas de cumplir con los pagos acordados, algunos afectados denunciaron la violación por la falta de respuestas del Ministerio de Planificación y Desarrollo, y otros temen declarar por las amenazas de no recibir el dinero.



El responsable nacional del PIU nombrado por el régimen golpista, Edgar Carrasco, prometió cumplir en una primera instancia con esos pagos hasta finales de diciembre de 2019 o principios de enero pasado, pero no fue hasta el 15 de enero que llegó el desembolso.



Posteriormente, ese plazo fue extendido hasta finales de enero y después el 17 de febrero, cancelaciones que afectan al menos a 200 de 700 proyectos a nivel nacional.



Sin embrago, Carrasco anunció la semana pasada que los pagos dependían ahora del Ministerio de Economía.



Por otra parte, los autores de los 120 planes premiados en Cochabamba anunciaron la víspera la presentación de una demanda formal luego de una audiencia con la Defensoría del Pueblo para conseguir un abogado de oficio o penalista.



Amalia Canedo, una de las beneficiadas, denunció que esa situación dificulta al sector debido a que muchos de ellos quedaron endeudados por sus proyectos ya concluidos.



'Hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han indicado y siguen alargando el plazo de entrega, no sabemos hasta cuándo. Tampoco no nos han dado fechas', expresó al diario Los Tiempos.

