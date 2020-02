(AUDIO) Tony Boza: "El Petro es la herramienta poderosa que no puede ser influenciado por mercado paralelo del dólar"

El economista Tony Boza: "El Petro es nuestro salvavidas, es el inicio para la recuperación del poder adquisitivo del pueblo”. Credito: Aporrea

El economista y analista político Tony Boza aseguró este miércoles que la criptomoneda venezolana Petro, es una herramienta poderosa que no puede ser influenciado por el mercado paralelo (dólar), debido a que está anclado al mercado internacional.



“El Petro no está anclado al dólar, sino al mercado internacional a través de los commodity que componen la cesta que integran el valor del Petro como: el petróleo, hierro y diamante componentes que están estructurando la forma como se comporta el valor del Petro. La criptomoneda al no estar sujeto a las varias internas de manipulación cambiaría mantiene la estabilidad en el tiempo”, explicó Boza durante una entrevista para el programa Mientras Tanto y por si Acaso transmitido por La Radio del Sur.



Boza agregó que la estabilidad del Petro va a permitir ir a la estabilización de los precios y a la recuperación de la capacidad adquisitiva del salario.

"El Petro es nuestro salvavidas, es el inicio para la recuperación del poder adquisitivo del pueblo”, resaltó.



En ese sentido, señaló que la criptodivisa venezolana arrancó hace mes y medio como medio de pago y el desarrollo histórico favorece a El Petro, debido a que tiene el apoyo del Estado venezolano.

Indicó que el Petro va a generar un nuevo un proceso de pago hacia las gobernaciones, alcaldías, además de los bonos y a su vez la misma “va a convertir a Venezuela en el país vanguardia en uso de criptoactivos. El Petro tiene todo a su favor”.



“La debilidad del Petro es que el pueblo no lo entienda como una herramienta de liberación y crea que es un bono o moneda más", añadió el economista venezolano.

“El enemigo está golpeando en la única debilidad del Petro: la usabilidad", pero la misma va a ir mejorando, sostuvo Boza. "El correo electrónico ahora lo usa cualquier persona, eso va a pasar con El Petro, el enemigo sabe que es inevitable y quieren retrasar el proceso”, manifestó.



“El manejo del Petro será inevitable, la gente lo va a usar, porque será mucho mejor para la economía, pero sabemos que el enemigo buscará más de una manera para impedir el mecanismo de la moneda”, afirmó analista político.



No hay un proceso de dolarización en Venezuela



“En Venezuela no hay un proceso de dolarización, aunque el pueblo de manera inteligente ha utilizado la divisa del enemigo para de alguna manera resistir todo el embate (dólar paralelo)”, aclaró Boza.



El economista venezolano explicó que la dolarización formal tiene implicancias que no se están cumpliendo en la nación bolivariana, como por ejemplo: “en Ecuador se dolarizó al no emitir moneda propia renunció al señoreaje (la potestad que tienen los bancos centrales de emitir moneda), no es el caso venezolano”.



Añadió que “Venezuela emite monedas propias y emitió un criptoactivo (Petro) que va a tener curso normal en la República, que ya empezó a ejercerse en diciembre con algunos percances naturales de todo proceso, pero no ha habido un proceso de dolarización normal”.



El analista político reiteró que en el país hay un uso masivo del dólar en muchos establecimientos y no una dolarización. “El propio presidente Nicolás Maduro de manera honesta ha reconocido que es uno de los mecanismos que el pueblo ha utilizado para preservar su capacidad de compra y no esta mal, lo que esta mal es de que en el tiempo persista y nosotros tengamos una salida en términos monetarios que es el uso del Petro".



"La dolarización formal implica otras cosas, los economista de la derecha lo explican de manera malsana para confundir al pueblo y abonar al terreno que están preparando como al asalto poder (vía no electoral), invasión o una guerra económica” , sostuvo.



