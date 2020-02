Rusia rechaza sanciones de EEUU y dice que no afectarán su cooperación con Venezuela

18-02-20.-El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia rechazó este martes las sanciones de Estados Unidos contra la petrolera Rosneft por su apoyo al Gobierno de Nicolás Maduro.En un comunicado la cancillería rusa afirmó que las medidas "no han influido y no podrán influir en la política rusa en asuntos internacionales, entre ellos la interacción con las autoridades legítimas de Venezuela, Siria, Irán y cualquier otro país"."La destructiva política de sanciones de Estados Unidos socava cada vez más el libre comercio mundial por el que los estadounidenses abogan tanto y aumenta las tensiones a nivel internacional".Rusia aseguró que las sanciones no afectarán su cooperación con las “autoridades legítimas” de Venezuela, Siria e Iran.El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, apretó este martes aún máslas sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro y lanzó una advertencia a Rusia con sanciones a Rosneft Trading, subsidiaria de la rusa Rosneft, por ayudar a Venezuela en el comercio internacional de petróleo.“Como el principal agente de operaciones globales para la venta y el transporte de crudo venezolano, Rosneft Trading ha respaldado al dictador Maduro, facilitando la represión del pueblo venezolano”, dijo el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, en un comunicado.“Maduro ha destrozado las instituciones, la economía y la infraestructura de Venezuela, mientras se ha enriquecido junto a sus aliados, a través del abuso del poder del Estado (venezolano) y dado la bienvenida al apoyo malicioso de Rusia, así como de Cuba, Irán y China”, agregó Pompeo.Además de la filial, con sede en Suiza, el Departamento del Tesoro anunció la congelación de activos y la prohibición de operaciones financieras del presidente de Rosneft Trading, Didier Casimiro.Con información de EFE y Reuters