Bancaribe pone a disposición “Mi cuenta en Divisas” que permite realizar transacciones en dólares o euros

13-02-20.-La institución financiera Bancaribe, dio a conocer a través de un comunicado que a partir de ahora ofrecerán dentro de su cartera de productos, una nueva modalidad. La misma consta de una cuenta que permita realizar transacciones en dólares y euros, reseñó el portal El Universal.



La entidad bancaria “Consciente de la necesidad que existe en el mercado actual de realizar transacciones en moneda extranjera, anuncia el lanzamiento de su nuevo producto “Mi Cuenta en Divisas”, la cual pone a disposición de sus clientes para la movilización de fondos dentro del territorio nacional”.



El producto que ofrece dicha institución no se aleja de las funciones de una cuenta corriente ordinaria, con la variante de que el carácter fiduciario que la distingue es el uso de moneda extranjera.



“Mi Cuenta en Divisas”, está dirigida a personas naturales mayores de edad, y jurídicas residenciadas o domiciliadas en el territorio nacional, clientes actuales o potenciales, titulares de cuentas en moneda nacional en la entidad financiera.



“Permite transferencias y pagos en divisas entre cuentas en Bancaribe, así como operaciones de depósito y retiro de efectivo por taquilla, brindando seguridad y movilidad, sin tener que preocuparse por disponer de billetes de baja denominación y en excelente estado para realizar sus transacciones”, destacó Arelys Pérez, vicepresidente de Banca Personas del banco antes mencionado.



Características de la “Mi cuenta en Divisas”



Producto disponible en dolares o euros.

No requiere monto mínimo de apertura.

No genera intereses.

La apertura puede realizarse en cualquiera de las oficinas ubicadas en todo el territorio nacional.

No permite co-titulares ni autorizados.

No posee instrumento de movilización como chequeras, ni tarjetas de crédito.

No permite condición de sobregiro en la cuenta.

