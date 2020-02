Sanciones a Conviasa podrían afectar a empresas que asistan a la aerolínea, según experto en temas legales

Credito: Archivo

13-02-20.-Las recientes sanciones en contra de la aerolínea estatal Conviasa por parte del Departamento del Tesoro de EEUU, podría afectar severamente al Plan Vuelta a la Patria que impulsa el Gobierno de Nicolás Maduro.



Para el abogado especialista en temas legales de aeronáutica, Rodolfo Ruíz, las sanciones a la aerolínea tienen un impacto negativo en la población venezolana, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos especifique que no es así. En una entrevista para El Diario, afirmó que a raíz del proceso paulatino de dolarización en Venezuela, los ciudadanos venezolanos considerados US person, es decir, nacionalizados en EEUU, pueden verse afectados por las sanciones.



“Entiendo que aun después de la sanción ya se hicieron un par de viajes (…). Creo que ellos (el gobierno) lograron superar el escollo en estos vuelos en particular (el Plan Vuelta a la Patria), bien porque sencillamente los proveedores de esos destinos no están sujetos, o no tienen relación con la Orden Ejecutiva sancionatoria 13.884 del 5 de agosto de 2019”, aseveró.



Resaltó que de no ser posible el aterrizaje de los aviones de la aerolínea en determinados aeropuertos, el Ejecutivo de Maduro tendría que buscar otras alternativas, como cambiar de proveedores o aterrizar en aeropuertos alternos donde sí estén en capacidad de prestar los servicios necesarios.



“Si el avión de Conviasa tiene la posibilidad de suplir combustible en los países de destino de esos vuelos, digamos Perú o Chile, y asimismo las autoridades aeronáuticas de esos países aceptan prestar los servicios aeroportuarios a Conviasa y a sus aeronaves, en vista de que no están sujetos a las sanciones decretadas por no tener ningún tipo de relación con Estados Unidos, en esa medida los vuelos se van a poder seguir realizando”, aseguró.



El abogado añadió que ahora todas aquellas propiedades que se encuentren en Estados Unidos o que estén bajo el control de un ciudadano estadounidense y que asistan, patrocinen o apoyen de manera financiera, material o tecnológica a Conviasa y a sus aeronaves serán sancionados.

