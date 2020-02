Economista Asdrúbal Oliveros: “Pagar con dólares no es símbolo de estatus, es evidencia del colapso del bolívar”

12-02-20.-El director de Ecoanalítica y economista, Asdrúbal Oliveros, afirmó este miércoles 12 de febrero, en su cuenta en la red Instagram, que “pagar con dólares no es símbolo de estatus, es evidencia del colapso del bolívar como medio de pago”.“Ya en octubre, en un estudio de Ecoanalítica en 7 ciudades, más de la mitad de las transacciones se pagaban con dólares. Esta semana tendremos los datos actualizados y estimo, sin temor a equivocarme que la proporción aumentó. Resulta que para muchos, eso de la dolarización es de ricos, de unos pocos, del este de Caracas, que la mayoría tiene es bolívares y está en la miseria”, indicó.Oliveros aseguró que la dolarización en transacciones se ha extendido.“La dolarización en transacciones se ha extendido y por ende la gente que tiene acceso a dólares, estamos hablando de una cifra en torno a 50%. Así que bájese de esa nube que es una minoría. Es una lógica simple que muchos olvidan: si cada vez se pagan más en dólares bienes y servicios, obvio que más gente tenga acceso a ellos”, dijo en su anáisis.Luego añadió: “Tener dólares no tiene nada que ver con poder adquisitivo, tiene que ver con medio de pago y la destrucción del Bolívar como moneda. Muchos venezolanos tienen cantidades bajas de dólares simplemente porque es más fácil de conseguir que bolívares. No perdamos el foco”.Asimismo, manifestó a modo de conclusión que “el ritmo de dolarización de los trabajadores informales o por cuenta propia, es más rápido que el de los formales. Y eso también contribuye a que se extienda el efecto y plantea desafíos al mercado laboral. Que la gente tenga dólares solo muestra el avance de la hiperinflación y que el bolívar perdió su valor como moneda. Y no tiene nada que ver con riqueza o privilegios”.