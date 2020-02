Chevron no conoce de sanciones y sigue aumentando su producción petrolera en Venezuela

12 Feb. 2020 - Chevron aumentó la producción en un proyecto de Venezuela a niveles no vistos en casi un año, según informó en un reportaje la agencia Bloomberg, en un contexto además en el que EE UU ha anunciado que arreciará las sanciones contra el país.



Reporta Bloomberg que “Estados Unidos está considerando sanciones más severas que podrían afectar al productor ruso Rosneft y potencialmente afectar la exención de Chevron a medida que aumentan las tensiones entre los países. El lunes, Maduro dijo que está planeando una demanda internacional contra los EE UU por daños incurridos por empresas venezolanas. También está considerando dar control operativo a los productores extranjeros en algunos campos para que traigan dinero en efectivo y, tal vez, empujar a otras compañías estadounidenses a buscar acceso a las enormes reservas de petróleo de Venezuela”.



La trasnacional estadounidense disfruta de una exención que se ha venido renovando cada tres meses, la última vencerá en abril. La exención le permite a Chevron seguir siendo el único productor de EE UU que queda en Venezuela.



"Esta es una política de America Last", dijo a Bloomberg Ali Rahman, director de Erepla Services LLC, registrada en Delaware, en una entrevista. "Las sanciones perjudicaron los intereses comerciales estadounidenses, aparte de las pocas licencias seleccionadas, más que nadie".



También citado por la agencia Bloomberg, Ray Fohr, un portavoz de Chevron, dijo que la empresa petrolera se centra en su "negocio base" en Venezuela y cumple con la ley. Dijo que Pdvsa dirige los procesos de trabajo en el área donde se encuentra el mejorador, "incluidas las decisiones tomadas con respecto al uso de aceite liviano y paradas y reinicios de la planta".



"Si Chevron se ve obligado a abandonar Venezuela", escribió, "las compañías no estadounidenses llenarán el vacío y la producción de petróleo continuará". Declinó abordar detalles específicos sobre la actualización.

