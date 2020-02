Bancos venezolanos ya guardan dólares y euros en sus bóvedas y cobran un alto precio por el servicio

Credito: web

04-02-20.-Al menos media docena de bancos venezolanos acepta desde hace meses custodiar en sus bóvedas paquetes de billetes en dólares y euros que acumulan cadenas de supermercados o industrias por los pagos que reciben, en una inesperada relajación de las regulaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro.



A Venezuela han llegado en el último año unos 1.800 millones de dólares en efectivo, según tres fuentes del sector financiero, pero la banca local acepta guardar el efectivo en divisas de unos pocos empresarios y .



En Venezuela circula ahora más efectivo en moneda extranjera que en bolívares, la moneda local, por lo que los bancos comenzaron a brindar el servicio de custodia para las divisas, siendo estrictos al seleccionar a los clientes que le aceptan el dinero y cautelosos con el origen de los billetes.



Cuatro altos ejecutivos confirmaron que solo manejan el efectivo en divisas de compañías de larga trayectoria, pero prefieren no mencionar los nombres de los bancos privados que brindan esa custodia por razones de seguridad en una de las naciones con más homicidios en la región.



“Es un servicio para clientes tradicionales”, dijo una de las fuentes del sector bancario consultada.



La banca es una muestra de cómo se intensifica la llegada de billetes extranjeros a la economía local desde que Maduro flexibilizó en 2018 los controles y permitió pagos en divisas prohibidos por 16 años, buscando incentivar el comercio local en la severa recesión, el tercer año de hiperinflación y las sanciones financieras de Estados Unidos.



Parte de las divisas llegan a los venezolanos por las remesas que envían millones de familiares que migraron en la crisis, pero también el Banco Central ofrece desde hace un año en la banca cada semana billetes de 50, 100 y 200 euros, a la vez que el gobierno paga con efectivo en esa moneda a sus proveedores, producto de una porción de las ventas de crudo y oro a algunos de sus aliados como Turquía y Rusia.



El Ministerio de Información no respondió a una solicitud de comentarios sobre las operaciones.



Los bancos locales cobran entre 1% y 2% mensual de comisión sobre el monto promedio en divisas en efectivo que resguardan en esos 30 días en las bóvedas, dijeron las fuentes. A cambio, los clientes tienen disponibilidad inmediata de ese dinero y chequeos de seguridad de los billetes.



Los bancos que tienen el servicio de custodia también ofrecen a cada cliente transferir parte de los billetes a otro cliente dentro de la misma entidad, lo que evita tener que moverlo de las bóvedas, señalaron las fuentes. Por esas transferencias cobran otro 1% de comisión.



“Los bancos no cobraban antes por recibir grandes cantidades de bolívares en efectivo, porque prestaban ese dinero y de allí venían sus ingresos financieros”, dijo el economista Leonardo Buniak. “La comisión por custodiar divisas en billetes es alta porque ese dinero no lo pueden prestar”, explicó.



Según datos de la Superintendencia de Bancos, los fondos por cobros de servicios bancarios no financieros aumentaron un 29.089% en un año y esas entradas ayudan a mejorar los ingresos de la banca local, que redujo a mínimos los créditos por fuertes regulaciones y una voraz inflación.



Las entidades no ofrecen el servicio de transferir esas divisas en efectivo a cuentas en otros países. Las compañías tampoco tienen facilidades para movilizar ese dinero fuera del país por las férreas limitaciones de la banca global para aceptar dinero de Venezuela bajo las medidas de Estados Unidos, más todavía si llega en efectivo.



“Los billetes en divisas no salen del país y se van a ir deteriorando”, dijo uno de los ejecutivos financieros.



La banca local apenas maneja una décima parte de los 1.000 millones de dólares y unos 700 millones de euros de billetes que se movilizan en la economía local, según dos de las fuentes consultadas.



Entre las compañías que acuden a la banca están las grandes cadenas de supermercados, que ya reciben un tercio de sus ventas en moneda extranjera, de acuerdo con ejecutivos del sector financiero y también dos fuentes del sector comercial.



La libre circulación de moneda extranjera ha resuelto la escasez de efectivo, los billetes en bolívares que circulan son insuficientes y equivalen a unos 44 millones de dólares.



En las ventas de calle o en tiendas formales ahora es común pagar en dólares o euros, aunque los comerciantes prefieren los billetes estadounidenses porque circulan desde 1 dólar hasta de 100 dólares y pueden pagar rápidamente con ellos a proveedores.



“Hay que tener las divisas bajo el colchón ante el costo en los bancos”, dijo Vito Vinceslao, representante del sector comercio en el fronterizo estado Apure. “Muchos negocios tienen cajas de seguridad en casas o locales para resguardarlas”, agregó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 365 veces.

La fuente original de este documento es:

Reuters (https://lta.reuters.com/)