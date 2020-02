Economista Leonardo Buniak: "El bolívar está en etapa terminal, la dolarización se ubica en un 75%"

El economista Leonardo Buniak Credito: GV

03-02-20.-De acuerdo a la reforma aprobada el miércoles pasado por la Asamblea Constituyente (ANC) a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en la que el gobierno cobrará un IVA por las compras de bienes y servicios de entre 8% y 16,5%, pero también una tasa de entre 5% y 25% sobre el total de la compra si es en moneda extranjera, el economista Leonardo Buniak, especialista en finanzas internacionales y calificador de riesgo bancario opinó que la decisión tiene un contexto que debe explicarse de manera pedagógica al país y que se conecta con el uso del Petro y la dolarización de la economía.



Explicó que ciertamente "el Ejecutivo le entregó a la Asamblea Nacional Constituyente una suerte de paquete de reformas que pasa por la reforma al Código Orgánico Tributario y la relacionada a la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA), además esto tiene que ver una reforma a las gavetas bancarias en las que el gobierno pretende fusionar la cartera administrada para financiar aquellos inscritos con la agenda financiera bolivariana".



Buniak entrevistado por Vladimir Villegas, durante su programa Vladimir a la 1 por Globovisión, Buniak señaló además que la reforma monetaria de 2018 se perdió y allí vienen estas nuevas medidas económicas. Destacó que los ocho ceros que se le quitaron al bolívar se perdieron "y con responsabilidad digo que el bolívar está en etapa terminal".



Insistió el experto en que la economía venezolana está virtualmente dolarizada, pero no en precios, pero sí transaccionalmente. De manera de pronóstico refirió que en este momento las transacciones en dólares se ubican en 75% y que ese número puede ser superado a finales de 2020, "puede ser más", agregó.



Mientras, expresó que las transacciones en la frontera están cerca del 80%. "En Caracas por ejemplo, están alrededor del 50 y 55% y la dolarización transaccional a nivel nacional es de 75%. Es irreversible que la economía venezolana esté virtualmente dolarizada desde la transacción".



Uso del Petro en Venezuela para compras

Buniak informó que en diciembre de 2019 7 millones de venezolanos fueron beneficiados con el Petro, pero que de ese grupo solo 1,2 millones solo pudieron usar el petro para pagar compras en comercios, mientras que un 5,8 millones quedaron con sus petros represados".



En ese sentido Buniak detalló que el Gobierno necesita que los usuarios hagan uso del petro que se les otorgó y a eso estaría respondiendo los ajustes económicos que se están implementando, los cuales calificó como "aislados y no estructurales".



Dijo que "el petro es el enemigo número uno del bolívar". Pero que también ha sido sustituido virtualmente por el dólar de Estados Unidos en las operaciones al menudeo".



"Se perdió totalmente la reforma monetaria y hacer una reconversión es casi imposible, una nueva reforma monetaria es inviable, y extremadamente costosa, además el Gobierno tiene sanciones que le impiden comprar billetes en el exterior"

En en esa línea de idea Buniak sostuvo que "en esta situación entonces aparece el petro no como moneda ni unidad de cuenta, pero sí como un medio de pago digital porque realmente y está demostrado no es un criptomoneda sino un medio de pago digital y esto tiene conexión con los anuncios relacionados al IVA que ahora pecha el dólares las compras.



"Tomando en cuenta que el sistema de subasta fracasó, entonces como el gobierno vio que el petro no era convertible, comprable, entonces dijo ahora que no solo usted puede ahorrar en petros sino pagar en petros (...)".



Perspectivas para la economía nacional

Buniak aseguró que este año nuevamente estará golpeado el sector manufacturero porque no puede competir con la promoción que hay de las importaciones "porque la sobrevaluación es un cáncer contra la producción nacional", también estará en problemas el sector de bienes.



"Se están promoviendo las importaciones que benefician al sector servicio y al comercio, a la economía de bodegones, al sector terciario, este año las expectativas son una contracción nuevamente cerca del 10%, y el año próximo 2021 cerca del 5%", manifestó.



Sin embargo, comentó que "la crisis no se desaprovechan y hoy muchos empresarios están ganando". Recomendó tener cuidado con las multas y mucha disciplina fiscal, "el gobierno desprecia la unidad tributaria en bolívares y ahora usted a va a pagar el impuesto en función al tipo de cambio más alto que de el Banco Central de Venezuela (BCV) que en este momento es el euro que vale hoy 81 mil bolivares, es casi la nueva unidad tributaria".



"Estamos en una especie de capitalismo muy salvaje, es un plan salvaje aislado y no estructural (...) en diciembre se trancó la rueda con el petro, 1,2 millones de venezolanos lo utilizaron y luego los comercios se voltearon contra el BCV porque pidieron los bolívares para reponer inventarios e inmediatamente se disparó el tipo de cambio".



Además de esto, Buniak advirtió que en Venezuela hay una economía trimonetaria que incluye bolívar, dólar y pesos colombianos, y el real en frontera con brasil. "El bolívar como signo monetario está en estado terminal y esto no es reversible, como es irreversible el proceso de dolarización y transaccional que vive Venezuela".

