(VIDEOS) Ricardo Baptista: el Petro es un activo refugio que genera estabilidad, rentabilidad y tranquilidad pues no se deprecia

3 Feb. 2020 - "El Petro ha avanzado con pasos significativos en Venezuela, el proceso de adopción del Petro como activo digital ha madurado, lo que queremos es que el pueblo pueda asociar esta moneda que se puede transferir, que tiene un valor de cambio y sobre todo no se deprecia", así lo resaltó este lunes el experto en criptoeconomía Ricardo Baptista.



Las declaraciones fueron dadas por Baptista durante una entrevista en el programa Al Aire transmitido por Venezolana de Televisión (VTV).



En este sentido el experto destacó que las universidades del país se han sumado a la iniciativa de conocer el proceso de educación financiera, para dar a conocer todo lo relacionado a la tecnología de cadena de bloques el cual permite que con algoritmos matemáticos e inteligencia artificial, el pueblo de Venezuela pueda asociar el Petro como un activo digital que no se deprecia.



"Para ello hemos promovido el avance al conocimiento en universidades tanto públicas como privadas y crear una base del conocimiento para que la gente se apropie. Estamos en un proceso de llevar a nivel nacional la educación financiera", enfatizó.



Ricardo Baptista informó que todas las empresas del país deben adoptar esta nueva tecnología como forma de pago "estos deben expresar y vender sus productos en Petro, lo que convierte a Venezuela en el primer país en darle forma a esta actividad de comercio lícito en el mundo. Nuestro país cuenta con 11 casas de intercambio licenciadas que ya adoptaron el sistema de pago con el uso del Biopago o transferencia".



Igualmente recordó que para una persona natural el Petro es un activo refugio que genera estabilidad, rentabilidad y tranquilidad pues no se deprecia "La criptomoneda brinda la posibilidad de tener una hegemonía permanente de nuestras riquezas por ello debemos defender el uso del Petro como nuestra moneda nacional y de allí se genera un equilibrio contra el dólar. Esta política de Estado ha promovido el uso liberal en el sistema financiero internacional".



Durante la entrevista el experto en criptoeconomía recomendó a los venezolanos que el ahorro en Petro se mantiene y preserva, y es importante que esto se conozca "la depreciación de nuestra moneda permite que el Petro sea un activo que tiene un valor estable de 60 dólares".





