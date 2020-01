Conozca el pequeño glosario en el mundo de las crypto

Criptojuris Credito: criptojuris.blogspot.com

La Red Nacional de Criptoabogados nos envía este útil y pequeño glosario utilizado en el mundo de las crypto, a los fines de comenzar a familiarizarnos con esta nueva modalidad económica y financiera.



- ALTCOIN = Cualquier cryptomoneda excepto Bitcoin



- ASHDRAKED = Momento en que pierdes todo tu dinero



- BAGHOLDER = Persona que compra una gran cantidad para guardarla esperando obtener ganancias en el futuro



- BEAR/BEARISH = Movimiento negativo de un precio (Venta)



- BTFD = Buy The Fucking Dip (Indicador de comprar cuando baja mucho)



- BULL/BULLISH = Movimiento positivo de un precio (Compra)



- CORRECTION = (Corrección) Movimiento de un precio a la baja



- DILDO = Velas rojas o verdes largas (Alzas o diminuciones con rebotes casi del mismo tamaño)



- DUMP = Venta masiva de una moneda



- DUMPING = Movimiento masivo de un precio hacia abajo



- DYOR = Haz tu propia investigación



- FA = Análisis fundamental



- FOMO = Fear Of Missing Out (Ver una moneda subiendo y por miedo de quedar fuera del rally, compras caro)



- FUD = Fear Uncertainty & Doubt (Miedo a la incertidumbre)



- HODL = Mantener una posición apesar de que suba o baje



- JOMO = Joy Of Missing Out (Felicidad por haberse quedado afuera)



- LONG = Posición de venta en largo (bull position)



- MCAP = Capitalización de mercado



- MOON = Movimiento continuo de un precio hacia arriba



- OTC = Intercambio de cryptos fuera de un exchange



- PUMP = Movimiento masivo de un precio hacia arriba



- SAJ CANDLE = Vela verde muy grande



- SHITCOIN = Crypto sin potencial de valor o uso (Basura)



- SHORT = Posición de venta en corto (bear position)



- STOP LOSS = Límite fijado para cerrar una posición en caso de bajar



- SWING = Movimiento Zig zag de un precio (Subidas y bajadas)



- TA = Análisis técnico



- REKT = Cuando tienes una pérdida considerable



- REVERSE INDICATOR = Mala predicción de un precio



- RSI = Índice de fuerza relativa (Indicador que muestra la fuerza del precio)



- WHALE = Trader pesado con millones de USD negociando en cryptos