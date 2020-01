Inician conversatorios sobre el petro en Caracas

Tony Boza y Juan Carlos Valdez Credito: CiudadCCS

22 enero 2020 - Este miércoles, en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, ubicada en la Parroquia Altagracia de Caracas, se llevó a cabo un conversatorio sobre El petro y su incidencia en la economía venezolana, como parte del despliegue de talleres en todo el territorio nacional para la formación de nuevos conocedores en materia de criptomonedas y el ecosistema petro, previamente anunciado por la Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática (Uneti).



Esta tertulia tuvo como ponentes al abogado y experto en economía política Juan Carlos Valdez, y al economista Tony Boza, quienes son presentadores del programa Boza con Valdez, transmitido por Venezolana de Televisión los días martes y jueves a las 10:30 am.



Explicaron que Venezuela, al ser el primer país con una criptomoneda de Estado, plantea una alternativa al dólar e incluso al bolívar, ya que la moneda nacional se ve ligada al valor de la divisa, y el petro, estando respaldado por las riquezas naturales del país, plantea un alivio económico significativo, pero debido a las sanciones y bloqueos impuestos a esta criptomoneda, esas transacciones se ven entorpecidas, ya que Estados Unidos al dominar el 80% de la economía mundial con su moneda (dólar), dispone de mucho peso.



Pero no todo es negativo, ya que Rusia y China, al tener también sus propias criptomonedas, facilita el intercambio económico para Venezuela, y a nivel mundial, sin tener que depender de la moneda norteamericana en su totalidad.



«En 2017, el 86% de las transacciones económicas de China y Rusia eran en dólares, pero actualmente, al haber desarrollado sus propios sistemas de cambio en criptoactivos debido a las sanciones, las operaciones se redujeron al 43%, demostrando así que no es necesario estar sujeto al dólar para tener un progreso económico», expresó el economista Tony Boza.



«Estamos viviendo el desplazamiento de la hegemonía de un imperio por otros imperios», añadió el abogado Juan Carlos Valdez.



Finalizaron su coloquio expresando que el pueblo venezolano debe estar informado sobre la compra, venta, métodos de pago y el ahorro en petros, para que pueda adaptarse a esta nueva alternativa de manera orgánica, beneficiando el ecosistema del petro e impulsando al mismo, para así poder realizar operaciones con esta criptomoneda, mediante la PetroApp, la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip) o más recientemente Criptolago, empresa de servicios de intercambio y asesoría en inversiones criptofinancieras.



«El petro es una herramienta, pero no puede construirse solo», manifestó el economista.