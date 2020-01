(VIDEO) Director de Ecoanalítica: "La dolarización ha significado un proceso de exclusión social más profunda”

22-01-20.-El director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, señaló este miércoles durante una entrevista radial en Circuito Éxitos 99.9 FM que "la dolarización ha significado un proceso de exclusión social más profunda”.La dolarización ha significado un proceso de exclusión social más profunda”, destacó."Tener dólares o manejar divisas no significa ser millonario. Es solo que la población se está refugiando en una moneda más segura", indicó.“Cuando revisas indicadores per cápita nos encontramos con un retroceso que no va a parar hasta que se corrijan los desequilibrios existentes “. apuntó.“El Gobierno restringió el gasto público para intentar estabilizar el tipo de cambio el año pasado, lo que relentizó la subida del paralelo”, asguró.“El uso de Biopago o la misma pensión ejerce presiones sobre el tipo de cambio. Tenemos una economía muy frágil que es sensible ante el gasto del Ejecutivo“, añadió.Sostuvo que un grueso de la población “sigue dependiendo de bolívares y la inflación ha tenido en las últimas semanas un gran impacto en los precios, empobreciendo más a la población”.