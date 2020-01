Plataforma Patria agrega tres nuevas funciones

20 enero 2020 - Con el objetivo de aumentar los servicios de la Plataforma Patria y su integración con otras plataformas, se presentan tres nuevas opciones que permitirán una mayor movilidad de los fondos dentro de los diferentes monederos y realizar operaciones persona a persona (p2p).



Teléfono Certificado



En la opción Perfil / Verificación se encuentran detallados varios niveles de comprobación y en función de estos aumentan las opciones disponibles para nuestros usuarios y usuarias. El nivel máximo de verificación habilita totalmente las operaciones en el monedero y requiere algunas configuraciones simples, tener un correo electrónico verificado, una contraseña con seguridad bancaria y el teléfono principal certificado.



La primera opción disponible para certificar el teléfono aparece en Perfil / Teléfonos Móviles y permite comprobar si el teléfono principal es el afiliado en el servicio Clavemóvil del Banco de Venezuela. En dos pasos puedes autorizar a que sean enviados los datos para su verificación y si la confirmación es positiva automáticamente aparecerá al lado del teléfono principal una doble tilde indicado que este fue certificado correctamente.



El teléfono certificado tendrá una vigencia de un año, al transcurrir este tiempo hay que realizar nuevamente un trámite que garantice la confirmación del teléfono principal.



La certificación del teléfono puede eliminarse de ocurrir alguno de los eventos que se listan a continuación: otra persona certifica este mismo teléfono, se recupera contraseña por otra vía que no sea el teléfono certificado, se cambia el teléfono principal, u otra que sugiera a la plataforma que el usuario o usuaria no tiene el teléfono certificado en su poder.



Transferencias a Terceros



La transferencia a terceros es la primera opción que estará disponible para aquellos usuarios o usuarias que tengan el máximo nivel de verificación. Para utilizar esta opción, primeramente será necesario registrar la persona a quien se hará la transferencia en el Directorio utilizando las opciones disponibles para ello y luego realizar la operación. En todos los casos, llevará verificación utilizando un código que será enviado por mensaje de texto o a través de la aplicación veMonedero.



La Transferencia a Terceros también estará disponible en la aplicación veMonedero, en este caso, estará disponible, además de transferir a las personas que tienes registradas en el directorio, utilizar la opción de leer el QR del veMonedero de otra persona y ejecutar la operación directamente. En este caso, la verificación es colocando el PIN definido para esta aplicación y no requiere el envío de mensaje de texto.



Recuperación de Acceso



De igual manera, se actualizó la vía para recuperar el acceso a la Plataforma para aquellas personas que no puedan recuperar contraseña por ninguna de las vías posibles y no puedan acceder al sistema.



En este caso, el mecanismo será registrando el número de teléfono afiliado en Clavemóvil del Banco de Venezuela. Para ello, se buscará la opción «Recuperar Acceso» que aparece en la portada del sitio y seguir los pasos que se indican.



Es importante que toda persona interesada en recuperar el acceso, si va a utilizar un teléfono nuevo, primeramente debe ir al Banco de Venezuela y realizar un trámite de afiliación Clavemóvil, sólo después será posible asociar un nuevo teléfono.



Si el teléfono que se desea asociar, ya está registrado en nuestra plataforma, no se ejecutará la comprobación y de inmediato se indicará que puede recuperarse la contraseña.



Si es un teléfono nuevo, la comprobación con el Banco de Venezuela puede demorar, en este caso el sistema notificará posteriormente vía mensaje de texto si es posible o no recuperar el acceso con el teléfono indicado.



Sólo se realizará una comprobación al día para recuperar el acceso.