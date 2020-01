Lea las 12 recomendaciones para el cumplimiento de obligaciones laborales con criptomonedas

Criptojuris Credito: criptojuris.blogspot.com

En Venezuela, contamos con un equipo jurídico encargado del estudio sobre las Criptomonedas, Tecnología Blockchain, Smart Contracts, Informática Forense, Investigación Criminalística y Criptografía Digital, desarrollado a nivel nacional e internacional, según instrumentos y normas aprobadas y aceptadas por organismos públicos y privados que tienen competencia en la materia. Trabajan bajo la denominación de CRIPTOJURIS VENEZUELA, siendo una organización vanguardista en el desarrollo de los servicios, actividades académicas y de investigación.



Con el uso masivo de las Criptomonedas a nivel mundial y nacional, estas se están utilizando para el pago de distintas obligaciones, una de ellas, las laborales. Las mismas están protegidas por una legislación especial, y en muchos países estas obligaciones laborales son de orden público, es decir, son protegidas por los Estados de manera especial



En nuestro país, el Presidente Maduro ordenó el pago de prestaciones sociales en Petro. El mandatario aseveró que “Las prestaciones sociales estén depositadas en petros para todos los trabajadores de las empresas básicas. Allí empezamos a ensayar. Quiero avanzar con el Petro para proteger el salario de la clase trabajadora”. Así mismo, agregó que esta medida la está realizando para “proteger las prestaciones sociales” de los trabajadores y mencionó que la idea provino directamente de los sindicatos que hacen vida dentro de la región Guayana. También agregó que esta medida está orientada para expandir y consolidar el uso de la “criptomoneda” nacional, es decir el Petro.



Así las cosas el equipo de CriptoJuris da doce (12) recomendaciones, para el pago de obligaciones laborales con Criptomonedas:



1. Asesórese con un abogado laboralista y experto conocedor del tema jurídico de las criptomonedas, a los fines, de recibir orientación para el pago de obligaciones laborales con Criptomonedas, según la legislación vigente de cada país, ya que podrías estar incurriendo en una situación no permitida por la legislación nacional, que dará como resultado el considerar el pago realizado como no liberatorio de la obligación laboral, lo que traería como consecuencia, la necesidad de repetir el pago.



2. Solicite el pronunciamiento de la Inspectoría del Trabajo conforme a la legislación nacional para el caso venezolano, la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), establece que se puede realizar una consulta (consulta administrativa, dictamen), así mismo en otros países, se debe realizar la consulta ante el ente rector en materia laboral.



3. Levante actas de acuerdos con los trabajadores de las obligaciones laborales que desea pagar, e informe a la Inspectoria del Trabajo, para el caso venezolano. En otros países se debe realizar la notificación al ente rector en materia laboral, si así lo estableciera.



4. Defina que Criptomoneda usará y como la va a usar, si es como unidad de cuenta o como medio de pago. Recomendamos que sea una stablecoin, por cuanto no está sujeta a volatilidad en su valor.



5. Informe a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), para el caso venezolano; asimismo, en otros países se debe realizar la notificación al ente rector en materia de Criptomonedas, que desea pagar obligaciones laborales con Criptomonedas, a los fines de ser autorizado.



6. Regístrese ante el Registro Integral de Servicios en Criptoactivos (RISEC), para el caso venezolano, de igual forma, en otros países se debe realizar el registro ante el ente rector en materia de Criptomonedas, si así lo estableciera.



7. Escoja una criptomoneda de valor estable, reconocida por la legislación venezolana, a los fines de proteger de manera efectiva el pago y la usabilidad de la Criptomoneda, en el caso de otros países realice un sondeo para determinar la criptomoneda estable mas usada en ese país.



8. Use una Exchange para realizar el pago. Esta le pueda ayudar a realizar el servicio de tramitarle la nómina de pago, o hacerlo usted mismo de manera directa peer to peer (P2P).



9. Tenga en cuenta cuales obligaciones laborales quiere pagar con criptomonedas (salarios e indemnizaciones entre otras).



10. Si realiza pagos de obligaciones laborales con criptomonedas, homologue para el caso venezolano, ante la Inspectoria del Trabajo o tribunales laborales, en otros países en el ente rector o los tribunales especiales para tal fin.



11. Elabore los recibos de pagos correspondientes indicando las wallet, monto, fecha, hash, concepto, entre otros datos de relevancia. A los fines de disponer de instrumento probatoria de haber cumplido con el pago de la obligación laboral.



12. Incorpore la tecnología a sus negocios, para adaptarse a las nuevas formas de pagos.