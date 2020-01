Argentina: Comercios que no acepten billetes de $5 hasta el 1 de febrero podrán ser sancionados

Defensa al Consumidor convocaron a los vecinos a denunciar esta práctica a la que consideraron abusiva. Credito: Diario Popular

13 Enero 2020 - La Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires advirtió este lunes que los comercios que rechacen los billetes de cinco pesos antes del 1 de febrero próximo serán sancionados y convocó a los vecinos a denunciar este tipo de práctica considerada abusiva.



El organismo oficial porteño, en base a lo que estipula la Ley 24240 de Defensa del Consumidor, sostuvo que los locales que exhiben carteles indicando que no aceptan esos billetes no tienen fundamento alguno.



El Banco Central, a través de la circular 6.742, precisó que la circulación de esos billetes "tienen validez" hasta fin de mes.



"Recibimos varios llamados de vecinos a través de la línea 147 informando que tanto kioscos como autoservicios no aceptaban los billetes", afirmó Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, en un comunicado.



El funcionario dijo que "a través de la aplicación BA 147, los vecinos pueden reportar esta práctica para que en 48 horas un inspector se presente en el local y aplique la sanción correspondiente en caso de constatarse la infracción".



La graduación de las sanciones que pueden recibir se determinará en base a la magnitud del comercio en infracción, su ubicación, cantidad de potenciales damnificados y a su situación en el Registro de Reincidencia.



La dependencia porteña recordó que "a mediados de abril de 2018, ante una situación similar previo a la salida de circulación del billete de dos pesos, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor del GCBA impuso sanciones de multa a 45 comercios porteños (Kioscos, Autoservicios Barriales, Hipermercados, Supermercados y Verdulerías) por un total de 455.000 pesos.



El Banco Central, por su parte, recordó que los billetes de 5 pesos saldrán de circulación y dejarán de tener poder cancelatorio a partir del 1 de febrero próximo.



La entidad monetaria, a través de un comunicado de prensa, precisó que los billetes de 5 pesos se podrán utilizar en todos los negocios y comercios del país hasta el 31 de enero inclusive, para cualquier tipo de transacción.



Entre el 1 de febrero y el 28 de ese mes, las entidades financieras tendrán la obligación de recibir los billetes de 5 pesos para su canje o acreditación en cuentas de sus clientes.



En la actualidad, el billete de 5 pesos coexiste con la moneda del mismo valor. Esta moneda, de color plateado con la representación del arrayán, reemplazará de forma definitiva al billete.

