Asonacrip: Las compras por BioPago serán liquidadas a comerciantes en Petros

La Asociación Nacional de Criptomonedas (Asonacrip) informó a través de su cuenta en Twitter que los pagos por el sistema BioPago del Banco de Venezuela serán liquidados a los comerciantes en Petros.

Con las compras por BioPago "Vamos directo a una Criptonación", subraya la institución.

Con esta información se disipa la incertidumbre de comerciantes, sobre cómo se les iba a liquidar los pagos que recibieron del medio petro asignado por el gobierno el 18 de diciembre.

Sin embargo, algunos comerciantes se han quejado porque no han recibido el pago en bolívares. El director de la Cámara de Comercio de Lara, Juan Pablo Pérez, ya había informado que "el gobierno no ha saldado la deuda con ningún empresario en la región", quienes desde el 4 de enero no han podido ingresar a la página web del Banco de Venezuela, para verificar si han recibido algún pago u obtener información que les explique cuándo recibirán el dinero.

Ante el anuncio, el economista Henkel García realizó una pregunta a través de su Twitter: ¿Qué interés puede tener un comercio en recibir Petros cuando su uso es bastante limitado?, ¿podrá intercambiarse por otra moneda sin pérdida?, ¿qué preferirán $ o Petros?

Segunda fase del «ecosistema petro»

A su vez, el Banco de Venezuela y la Sunacrip, informaron a través de un comunicado que han iniciado una segunda fase del ecosistema petro. Esto con el fin de integrar las plataformas BioPago, Patria instituciones y PetroApp, a fin de permitir la diversidad de operaciones y productos en Petros.

El gobierno nacional busca incrementar la adopción de la moneda virtual al sistema monetario. Además busca establecer su obligatoriedad en el territorio nacional, debido a la devaluación constante del bolívar y la dolarización de facto que reina en el país.