Zulianos sobre el aumento salarial: "¡Para nada alcanza!" y sugieren dolarización total

11-01-20.- Según el Decreto 4.093, de la Gaceta Oficial extraordinaria 6.502, circulada desde el viernes 10 de enero, el nuevo salario mínimo quedó estipulado en Bs. 250 mil, mientras que el Cestaticket se ubica en 200 mil bolívares, sumando así un total de 450 mil el ingreso mensual de los trabajadores venezolanos.



Cabe recordar que el salario mínimo ha sido aumentado 26 veces en los últimos seis años. En octubre del pasado año, el ingreso de los trabajadores se situaba en 150 mil bolívares. El gobierno nacional estableció este viernes un aumento del 66.7%.



Los venezolanos declaran que el nuevo salario no alcanza y que necesitarían más de 450 mil bolívares para comprar los alimentos necesarios, ya sea carne, arroz, pollo o un cartón de huevos entre otros productos.



¿Para qué alcanza el nuevo salario mínimo?



El aumento del salario comenzando el año 2020 ha sorprendido a la población venezolana. Los venezolanos examinan el nuevo incremento salarial y aseguran que trabajan todo un mes para solo comprar un kilo de queso y si alcanza medio cartón de huevos.



¿Cómo se obtendría el restos de los alimentos? Alguien con sueldo mínimo, seguramente, cuenta con las remesas de sus familiares desde el exterior, percibe en su trabajo ingresos en divisas no muy superiores.



Tal es el caso de Lucelia Portillo, quien afirma: «Si no es por mi hijo, quien se encuentra en Ecuador y me envía dinero, no como, ya que un salario mínimo no alcanza para absolutamente nada».



Por su parte, Yaneth Díaz aseguró: «Si aumenta el dólar, los artículos suben, y si aumentan el salario, igual ¿a donde vamos a parar?»



Ruben Moreno contó cómo hace para sobrevivir: «Con 450 mil bolívares solo se puede comprar dos kilo de arroz, un kilo de pasta, harina y un kilo de azúcar, y aún así se me fue más del sueldo mínimo».



Así mismo, respondió Nanzi García ante la angustiosa noticia: «¡Para nada alcanza! solo pude comprar un kilo de queso y cinco panes dulces, y ya se acabó el dinero».



¡La oficialización del dólar sería la solución!



Ante el alto costo de los productos y el alto y bajo del dólar, los venezolanos optan por una solución: que se dolarice , ya que si el dólar sigue aumentado, todos los artículos hacen lo mismo.



Los venezolanos confían en la moneda extranjera, comentan que es la moneda más creíble del mundo. En este sentido, insisten en la dolarización para el país.



Carmen Bravo declaró: «Hay que ver qué solución se toma ante la situación. Se dolariza o que le den un parado al dólar, porque, cada día, nos encontramos contra la espada y la pared».



«Aunque muchos de los venezolanos piensan que la dolarización sería la mejor solución, otros se sienten confundidos por el efecto que esta daría a la economía venezolana», así lo expresó a NAD, María Guerrero. Al mismo tiempo acotó: «»La idea de la dolarización en Venezuela es buena ante la crisis que atraviesa el país, pero ahora la duda es cuál sería el valor que le darían los entes gubernamentales».

