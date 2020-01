Petroaguinaldo: un ensayo mejorable

9 Enero 2020 - Desde antes de la Navidad y a finales del año 2019, las calles de las grandes ciudades y pueblos se convirtieron en un hervidero de personas. Los locales comerciales lucieron abarrotados de gente, quienes trataban de darle uso a su medio petro de aguinaldo, que había sido decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

El medio petro, cuyo valor está anclado a la criptomoneda creada por el Gobierno Nacional, respaldada por las reservas naturales (diamante, oro, gas y petróleo), fue entregado a través del sistema Patria a jubilados y pensionados, así como a los empleados públicos mayores de 35 años de edad. El valor del criptoactivo en soberanos para el momento de su asignación era de Bs 1.360.000.

A quienes se les depositó el incentivo podían ahorrarlo, entrar en una subasta vitual para poder canjearlo a soberanos o, simplemente, usarlo como moneda de cambio en tiendas, bodegones, carnicerías y demás establecimientos comerciales con sistema Biopago.

Los días previos a la entrega del medio petro, todos los voceros del Gobierno, incluido el propio presidente Maduro, aclararon que se trataba de un ensayo para ver cómo funcionaban las cosas.

Al final, la gente terminó usando el petro como moneda de cambio. En Caracas se obeservaron largas filas de personas en tiendas de ropa, abastos y hasta en licorerías, que cobraron porcentajes a la hora de vender sus productos a los ávidos consumidores.

"En un cyber me transfirieron el medio petro a mi cuenta, pero una semana después me llegó un mensaje al teléfono donde me decía que había sido devuelto a la página Patria. Me informaron que tenía que entrar a una tal subasta, pero como yo no entiendo nada de eso, no lo hice. El 28 y 29 de diciembre lo gasté a través del Biopago en ropa para mi nieto, ingredientes para las hallacas, algo de comida y el repele que me quedó, en licores", explicó José Batista, un pensionado que reside en Casalta.

El mismo procedimiento usado por Batista lo aplicaron cientos de personas en casi todo el país, lo que degeneró en largas colas frente a los comercios, cansancio y frustraciones. Otros cayeron en las manos de especuladores y pagaron altas sumas en comisiones para que les canjearan el medio petro por efectivo.

También hubo denuncias que recayeron sobre comerciantes inescrupulosos que aumentaron de manera ex profesa el precio de los productos cuando sabían que el cliente usaría el Biopago para cancelar la compra.

Recomendaciones

> Los expertos consideran que este ensayo se debe corregir proporcionando a la ciudadanía más información financiera. Es necesario enseñar a la comunidad cómo se podría aplicar la asignación y el valor en moneda convertible del criptoactivo.

> Pasar el valor del petro a bolívares es una mala decisión, cuestionada por los que más saben de criptoactivos. Primero, el beneficiario del bono cae en manos de los especuladores al tiempo que su criptomoneda pierde valor. Lo más recomendable es mantener el valor del petro para que no se deprecie y ello se logra comprando bienes y servicios y pagando impuestos e invirtiendo en educación.

> Los economistas coinciden en que transar petros por dólares no es recomendable, porque nuestro país está sometido a medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos. Por lo tanto, existe una ley emanada del Congreso de ese país que permite la negociación con los billetes verdes que vienen desde el norte.

¿Qué se puede hacer con el Petro?

OJO: Plataforma Patria ni la #PetroApp te genera intereses por ahorrar en petro, los beneficios que se obtienen al mantener petros es que tu dinero no se devalúa.

PETRO EN LA PETROAPP:

> Puedo pagar en comercios

> Puedo intercambiar con otro usuario

> Puedo comprar petros con #Bitcoin, #Litecoin y #DASH

> No puedo enviarlos a la plataforma Patria

> No puedo comprar #Bitcoin, #Litecoin y #DASH con petros

PETRO EN EL MONEDERO PATRIA:

> Puedo mantenerlos en petros y ahorrarlos

> Puedo intercambiarlos por bolívares o petros

> Puedo transferirlos a la #PetroApp

> Puedo transferirlos a un familiar

> Puedo usar el #BioPago para pagar en comercios

NO TE DEJES ENGAÑAR:

> EL PETRO NO SE DEVALÚA (él siempre tendrá un valor de mercado que ronda los US$60)

> EL PETRO NO VENCE

> Los dispositivos #BiopagoBDV NO generan comisión al pagar tus consumos en #Petro

FÓRMULA PARA CALCULAR EL PETRO A LA HORA DE COMPRAR Y NO PERMITIR LA USURA:

Costo del Producto: 20.000 Bs.S

Dividir 20.000 Bs.S / (precio de petro al día) = Total de petros a pagar.

>Si los precios están en dólares:

Dividir X $ / (dólar equivalente a 1 petro. Son 60,990$) = Total de petros a pagar.

Intercambio Bs.S por Petros

1. Monedero: pulsamos aquí, donde se guardan nuestros bolívares y petros.

2. Ir a Intercambio: para pulsar luego "Crear Cotización".

3. En Monedero Origen seleccionar "Monedero Patria" y en el Monto Ofertado, la cantidad de bolívares disponibles que desee intercambiar.

Luego se reflejará la Tasa de Intercambio del día.

4. En Monedero Destino seleccionar "Monedero Petro" y aparecerá en petro el monto demandado. Pulse Continuar.

JUAN RAMÓN LUGO / CIUDAD CCS

Voces del pueblo

José Oviedo

Cantante jubilado. Parroquia El Valle

El petro es una confusión grande, por ejemplo, a mí me llegó y no me lo aceptan en ningún establecimiento, no lo puedo cambiar, y cuando uno va a comprar quieren cobrar el doble. No hay una contraloría que lo regule, no puede ser, porque el petro nos llegó para ayudar al pueblo, y estamos a 8 de enero y todavía no he podido cambiarlo. Cuando se nos da algo para ayudar es para ayudarnos, no para estar sufriendo más por el petro para recibirlo.

Mirtha Meza

Pensionada. De la Parroquia 23 de enero

Si mi Presidente lo dio, yo lo acepto. Pero en vista de las circunstancias, no sé qué pensar ni qué hacer. Cuando voy a comprar comida con petro me dicen en los establecimientos que no lo aceptan, sólo dólares, así pasa en Catia. Me han dicho varias personas que puedo hacer un traspaso a una cuenta por Internet y comprar. No tengo información cómo hacer. Tengo ese dinero retenido allí, fui al BDV de la avenida Universidad y me cobran 300 mil bolívares por cambiar el Petro en otra moneda. Presidente Maduro nadie quiere cambiar un pedazo de carne, ni de pollo por Petro, ayúdenos.

Leonardo Uzcátegui

Abogado independiente Parroquia Sucre

Opino que el gobierno debe invertir en supervisión y masificar los puntos de biopagos para que la Criptomoneda pueda ser un éxito. No sirve de nada tener ese dinero y no poder gastarlo. Si los mercados que lo están recibiendo subieron los precios desde un 200 a 300 por ciento, entonces, qué pasó allí? Pareciera que los comercios no quieren que esa inversión, que está haciendo el Estado, no tenga éxito. Fiscalización de los puntos biopago y establecimientos.

El Biopago permite que el uso del petro sea más rápido.

"Con el petroaguinaldo recuperamos el poder adquisitivo de alguna vez"

Bernardo Suárez anda sobre sus treinta años y su experiencia con el petro permite deducir que la cuestión no es tan complicada como la pretenden hacer ver. Desde que el presidente Nicolás Maduro anunció el criptoactivo, hace pruebas entre el Sistema Patria y PetroApp, a través de los ahorros en petro que logró recaudar, para ver el funcionamiento e ir teniendo criptoactivos en la wallet. "Sí es posible ahorrar en petro", asegura, y explica que en el Sistema Patria tal vez habría que redefinir lo del ahorro. "En ese momento no era tanto ahorro en petro, sino ahorrar en bolívares a través del petro, porque esta criptomoneda como tal no cambiaba, no ganaba intereses, sino que se mantenía estable, y lo que fluctuaba era la relación que tenía el petro con el euro o con el bolívar. Esa triada lo que hacía era que, eventualmente, si habías ahorrado o no, al día siguiente tenías un poco más, porque había incrementado esa relación".

La llegada del medio petro no lo agarró desprevenido y logró comprar en Traki y en las tiendas Clap con una cajera para nada diestra en el tema, detalle que exige una buena tanda educativa sobre esta criptomoneda. "En un recorrido a Propatria, Palo Verde, a los extremos de la ciudad, y en otros sectores como Catia y parte de El Paraíso, había sitios con mucha cola. Por ejemplo, en el centro de Caracas las panaderías y tiendas de ropa estaban aceptando petro, y era muy rápido con el sistema Biopago. Creo que lo de este dispositivo es una medida brillante como forma de usar el petroaguinaldo".

Que el Petro sea estable ya me genera confianza

"El petro debería aminorar la ansiedad en los venezolanos. Al menos ya sabes que un artículo con costo de un petro te va a costar el mismo petro de aquí a cuando siga existiendo. Ese precio no va a variar, eso es un alivio". Por otra parte, espera que en un futuro existan otros métodos además de la Petro app para personas que no tengan teléfonos inteligentes, quizás esas tarjetas plásticas que pueda emitir Sunacrip.

Corregir sobre la marcha

Para que el gobierno revolucionario pueda prosperar y sacar provecho político a cualquier medidad de asignación de beneficios en criptoactivos, es necesario empezar a fomentar una cultura finaciera y de manejo de criptomonedas en la mayoría de la población, sobre todo en la población de adultos mayores. Así lo estimó Carlos Luis Rojas, quien es "minador activo" y "estudioso" de este tipo de los activos virtuales.

"Bueno, como se trataba de un ensayo, me imagino que el gobierno revolucionario va a corregir, sobre la marcha, los defectos que se han presentado en este primer intento para que, en futuras asignaciones, no haya inconvenientes. En necesario crear una cultura financiera para que la gente tenga conocimientos sobre cuál es el verdadero valor del activo y la forma cómo se puede invertir", señaló.

Destacó que no tiene claro la metodología a emplear para que la gente vaya adquiriendo conocimiento sobre el petro y otras criptomonedas, pero señaló que lo más viable sería las campañas informativas "intensas" en medios públicos y privados. Sugirió al Ministerio de Ciencia y Tecnología implementar los cursos de manejo de criptoactivos a través de los infocentros.

Dijo que otro tropiezo a corregir en el futuro es la asignación o pago por parte del Estado a los comerciantes, por concepto de lo consumido por los beneficiarios en los establecimientos. "Con el petroaguinaldo ocurrió que la retribución o devolución del dinero a los comerciante no se hizo a tiempo (por parte del gobierno). Es por eso que, al verse sobrepasado, el Estado debió suspender temporalemente el sistema Biopago por siete días. Eso es un fallo que no estaba previsto y que causó muchas molestias a los mercantes, quienes alzaron su voz de protesta, porque el valor de su mercancía se depreció producto de la hiperinflación", reveló.

