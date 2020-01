Jesús Faría: "Los bodegones son un síntoma de recuperación de la economía”

El constituyente Jesús Faría Credito: Archivo

09-01-20.-El economista y constituyente, Jesús Faría, señaló este jueves durante una entrevista en el programa 'Primera Página' que transmite Globovisión, que “no es fácil adoptar políticas económicas en medio de sanciones tan terribles como las que aplican contra nuestro país”.



“¿Por qué la tasa de cambio no se termina de normalizar? Uno de los factores es porque el Estado no está percibiendo las divisas como lo hacía del pasado (…) esta es una economía petrolera y el 95% de la divisa del país viene de la exportación petrolera”, dijo.



Destacó que el factor que “más incide” en todo el acontecer nacional es “sin duda alguna las sanciones, que sin una política criminal hacia nuestro pueblo cada vez que falta alimentos, medicinas y fallan los servicios públicos”.



“Las sanciones han golpeado duramente a nuestro país y lo vergonzoso es que grupos económicos y políticos se han dedicado a estimular”, expresó.



Asimismo, indicó que en Venezuela “estamos produciendo con muchas limitaciones”, por lo que consideró que “los bodegones son un síntoma de recuperación de la economía, se está abriendo el mercado por primera vez ya que los actores privados están trayendo sus divisas y sus recursos para invertirlo en el país y están dejando de chupar de la teta del Estado”.



A su juicio, la economía se ha venido dolarizando de una manera “acelerada y una especulación desatada”.



“Nosotros no utilizamos las sanciones para justificarlo todo, aquí hay errores y tratamos de enmendarlo y hacemos el mayor esfuerzo”, aseveró.