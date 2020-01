Dólar paralelo se acerca de los Bs. 70.000 y se aleja del oficial

03-02-20.-El dólar paralelo o “negro” sigue a un ritmo demoledor en apenas tres días de 2020. Este viernes, el marcador no oficial se ubica en 67.000 bolívares, muy cerca de la marca de los 70.000 bolívares por cada billete verde.



En la cuenta de twitter, @dolartoday, el precio del dólar se ubicó este viernes en 67.482,17 bolívares, mientras que @dolartrue lo promedió en 65.267,33 bolívares. Mientras que @enparalelovzla, en Instagram, lo establece en 64.896,56.



El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este jueves 2 de enero la primera cotización del dólar oficial de las mesas de cambio en 2020. El precio de la divisa norteamericana inició la jornada con un precio promedio de 48.709,36 bolívares, según los datos oficiales.



A su vez, el euro se cotizó en 54.430 bolívares y el yuan en 6.994 bolívares.



El precio de la divisa estadounidense en el mercado paralelo aumentó 7.584,93%, lo que significa que el tipo de cambio no oficial se devaluó 98,70% al cierre del 2019, explicó recientemente el portal Banca y Negocios en uno de sus análisis.



“Por su parte, en el mercado oficial, la variación del precio nominal fue de 7.205,28%, y la devaluación se ubicó en 98,63%”, apuntó el mismo portal.



Sigue la dolarización



En una entrevista ofrecida a Ignacio Ramonet, el presidente Nicolás Maduro explicó que la dolarización, llamada así, es una realidad económica en Venezuela.



“Podría decir que la economía venezolana siempre ha estado dolarizada, en 100 años”, dijo el Jefe de Estado sobre la dinámica económica que ha desarrollado el país a lo largo del siglo XX.



Indicó que los precios actuales están efectivamente dolarizados y en este aspecto la aparición de la criptomomeda el petro forma parte de las respuestas para hacer que esta autoregulación se convierta en ventajas para los venezolanos.



Comentó el Jefe de Estado que aun cuando ya advirtió que podría ser acusado injustamente de decir un “pecado”, él considera que no es malo que la economía se haya autoregulado en esta etapa de resistencia.



“Diría a esta altura del juego: es una realidad económica del proceso de autoregulación de la economía y nosotros estamos conduciendo políticas públicas para que esa realidad económica sirva a los intereses del crecimiento del país y de las necesidades de las mayorías”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 311 veces.