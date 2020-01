(VIDEO) Politólogo Juan Romero: La “des-occidentalización” de la política internacional podría marcar fuertemente el 2020

2 Enero 2019 - El escritor, ensayista, historiador y politólogo Juan Eduardo Romero, consideró que en el 2020 podría presentarse con bastante fuerza lo que él llama la “des-occidentalización”de la política internacional, fenómeno que se inició en 2019 con la pérdida progresiva de la hegemonía del gobierno de EE.UU. en el escenario mundial.“La presencia en América Latina, y en el mundo, de la des-occidentalización de la política internacional se produce por la pérdida progresiva de la hegemonía, de la capacidad de presión y coacción de EE.UU. que ha ejercido ese papel desde la segunda gran guerra mundial”, expresó en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión (VTV).Esta coacción y agresión de EE.UU., por ejemplo, ha provocado la resistencia y avance de las políticas sociales en Venezuela, mientras que en el resto de la región en la parte final de 2019 se manifestó en muchos países con el sorpresivo estallido social en Chile y manifestaciones masivas en Colombia, Panamá, Ecuador, Brasil, Puerto Rico y en Argentina, entre otras naciones.Comentó que este proceso se produce por el choque de dos perspectivas geopolíticas contrapuestas que identifica como la “Geopolítica del Caos”, por una parte, liderada por EE.UU., la Unión Europea (EU) y Japón, y, por otra, la “Geopolítica de la Subversión y resistencia”, por parte de países que han alzado su voz contra la dominación occidental norteamericana.“La primera característica es que ambas se construyen entre tensiones generadas por la economía”, afirmó.Advirtió que el mundo sigue funcionando bajo la acumulación del capital financiero especulativo, de generar dinero a costa de los recursos naturales de los países y la explotación del planeta. Mientras la geopolítica del caos quiere seguir controlando los recursos naturales, la otra geopolítica apuesta por defender al Estado-Nación, la soberanía, la protección social y de la naturaleza.“Este choque se presentará en 2020 con mayor dinamismo”, auguró.EE.UU. tendrá cambios aunque no cambien sus políticas contra el mundoSobre los acontecimientos que se desarrollan en la política interna de EE.UU., Romero consideró que el juicio político (impeachment) que eventualmente podrían realizar contra Donald Trump no cambiará el sentido agresivo de las políticas de ese país contra los pueblos del mundo.“El esfuerzo de EE.UU. de controlar lo que considera históricamente como su patio trasero, no va a haber modificación en esta postura hacia América Latina”, precisó, en relación a la región.Pero cree que sí podría abrirse una pequeña posibilidad de cambio, “si este juicio político que se avizora contra Trump afecte las correlaciones de poder interno de EE.UU.”, manifestó.Invitó a estar pendiente del llamado “Discurso de la Unión”, que se da tradicionalmente a principios de cada año en ese país, para verificar el tono y la dirección en que apunte el mensaje de Trump, algo que -a juicio de Romero- puede hacer visible algunas fracturas en el poder imperial de EE.UU.“El verdadero poder en EE.UU. es lo que se conoce como el Triángulo de Acero, que son los lobbys que funcionan en el Congreso, el aparato burocrático del Departamento de Estado y el Pentágono, y los grupos económicos-industriales-militares que financian todo”, explicó Romero.En este análisis, Trump tiene entonces dos opciones: pasa por encima del “Triángulo de Acero” y se arriesga “a crear un escisión que pueda hacer tambalear el status quo, o -y es lo peligroso- se inventa nuevas guerras y agresiones”.Romero alertó que la historia norteamericana ha demostrado que con las guerras que fabrica, se ganan elecciones en EE.UU.Crioptomonedas y dólaresFinalmente, el politólogo suma a este análisis la unidad que Rusia y China están presentando ante el mundo, producto de la torpeza del imperio norteamericano en no respetar a la comunidad internacional en su conjunto.Además, Rusia y China, entre otras naciones emergentes, apuestan a las criptomonedas para enfrentar al dólar “y eso conecta con Venezuela”.Recordó que la reciente creación de la criptomoneda venezolana el Petro, con valor real, no especulativo, hace que Venezuela sea epicentro de la resistencia mundial ante el poder artificial del dólar estadounidense.“Nosotros entramos en un juego de grandes ligas con el Petro. El funcionamiento del Petro está sustentado en riqueza real y puede significar una articulación de Venezuela con las criptomonedas de China y Rusia”, aseveró, acotando que ambas potencias tienen una suma total del PIB que supera a la de EE.UU.Y esta nueva posibilidad económica digital mundial se puede traducir en que la hegemonía construida alrededor de la moneda estadounidense después del término de la segunda guerra mundial en 1945, se ponga en entredicho.“¡Poner en entredicho la hegemonía del dólar es poner en entredicho todo la estructura piramidal del poder de EE.UU.!”, concluyó Romero.