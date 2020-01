Jefe de Estado: Resultado de último trimestre de 2019 anuncia que estamos a las puertas del crecimiento económico

1 Ene. 2020 - “Estamos a las puertas del crecimiento económico”, anunció este miércoles el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, al informar que las autoridades económicas están a la espera de los datos del 2019 que pudieran arrojar resultados de crecimiento “cero”, lo cual demostraría la superación de las cifras económicas de los últimos años para iniciar la gráficas de crecimiento en el año 2020.



“Pudiera darse el fenómeno que en el último trimestre (2019) ya podamos colocarnos en crecimiento 0, lo que significa que estamos a las puertas del crecimiento”, explicó durante la primera entrevista otorgada a un periodista internacional en el nuevo año 2020.



Desde el Palacio de Miraflores, donde compartió con el periodista español Ignacio Ramonet, el Jefe de Estado reveló que en Venezuela se siguen elevando los niveles de producción en alimentos, petróleo, oro, la actividad industrial y comercial, entre otros indicadores.



Señaló que todas estas buenas nuevas apuntan al impacto favorable en los niveles de inflación inducida por la guerra económica, que pretendió ser incrementada con el bloqueo y la persecución financiera del imperio estadounidense y sus lacayos de una parte de la oposición venezolana.



“Hemos logrado vencer la hiperinflación en el segundo semestre de 2019”, reveló en esta primera entrevista televisada del año.



“Yo soy optimista en que podamos lograr inflación de un dígito en 2020”, profetizó.



A una pregunta, el Mandatario Nacional estableció que el principal “nudo” de todos los problemas en Venezuela, es la agresión económica, la persecución financiera y el bloqueo del imperio estadounidense contra la República Bolivariana.



“El país no puede hacer pagos en el mundo, le congelan todas sus cuentas bancarias, nos persiguen la compra de medicinas y alimentos. El gobierno de EE.UU. persigue a Venezuela para que no compre alimentos ni medicinas y nosotros inventamos junto al pueblo para paliar la situación”.



Los más de 15 mil millones congelados en efectivo en bancos internacionales y el robo de empresas y activos en propiedades en el exterior, tales como Citgo en EE.UU. y Monómeros en Colombia, son algunos de los puntos básicos y fundamentales de la merma en ingresos en divisas, pero aún así el imperio no podrá arrodillar al país.



“En Colombia, a la empresa Monómeros la han quebrado (…) Citgo, con un valor cercano a 12 mil millones de dólares nos la robó el gobierno de Donal Trump en complicidad con el sector de la derecha extremista guaidocista. Pero la recuperaremos”.



“Si se habla de nudos, el principal es el bloqueo, la persecución, el hostigamiento brutal, sanguinario, diría yo psicópata de los funcionarios de EE.UU. contra Venezuela”.



“Y sí podemos ir desatando esos nudos con producción nacional. Ésa es la clave del 2020”, puntualizó.



“Y seguir avanzando en la construcción de un modelo económico propio, sustentable, hecho con esfuerzo desde la economía de resistencia que hoy tenemos, a una economía de crecimiento, progreso y prosperidad que vamos a lograr”. /maye

Esta nota ha sido leída aproximadamente 191 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)