Carabobo: Dirección de Hacienda de Los Guayos operará al 100% en asueto navideño

Otorgan licencia condicionada a nuevos contribuyentes que no posean toda la documentación

28 de diciembre de 2019.) – Entre lo que resta de 2019 y enero de 2020, la Dirección de Hacienda de la Alcaldía de Los Guayos trabajará a paso redoblado para brindar el mejor servicio de atención y recaudación de impuestos para el beneficio de toda la población guayense, aseguró Maylin Hong, directora de Hacienda del municipio.

Hong informó que se tiene desplegado en la calle un equipo de 8 fiscales y un supervisor realizando verificaciones inmediatas, que suman unas 1.015 fiscalizaciones, con la finalidad de conocer el status de cada tipo de negocio, registrando y exhortando a los que ya poseen licencia para que la actualicen, y a los que no la poseen para que la adquieran.

"Es importante aclarar que tales verificaciones no deben ser motivo de perturbación, tanto para el empresario que se halla en situación de morosidad como para el que no se encuentra registrado en el municipio", sino todo lo contrario porque la recaudación de los impuestos permitirá financiar las obras y servicios públicos del municipio.

Por otro lado, continúa Hong en su explicación, "no se le está negando la licencia a nadie, aun cuando el nuevo contribuyente no tenga a mano todos los recaudos que se solicitan para obtenerla. En esa situación, se le hace firmar una carta compromiso donde se establece un plazo suficiente para que éste pueda consignar el resto de la documentación y, con ese compromiso, se le otorga de inmediato una licencia provisional con la cual pasa a gozar de todos los beneficios que esta comporta", acotó.

Hacienda laborará para el público los días 26, 27 y 30 de diciembre de 2019 y reanudará, en horario normal, a partir del 6 de enero de 2020, en horario de oficina. Entre las fechas del 3 y 5 de enero, el personal técnico trabajará en la adecuación y mantenimiento del sistema operativo informático.

Al día para trabajar adecuadamente y generar beneficios

En medio o al término del proceso, varios contribuyentes manifestaron sus pareceres tras realizar algún proceso tributario.

Hermes Meléndez, representante legal de su propia empresa denominada "HM Llantas, C.A." expresó: Puedo decir complacidamente que la atención ha sido maravillosa, y me acabo de poner al día para que esos recursos sean empleados en mejoras para el municipio, tal y como se está evidenciando".

Por su parte, Jennileth de Torrealba, representante contable de cinco empresas y de una propia, se detuvo en describir la mejoría de la eficiencia y atención que actualmente se presta. "De verdad este nuevo equipo ha cubierto todas mis expectativas y ha generado pronta y oportuna respuesta a las problemáticas y requerimientos de las empresas que represento".

Sebastián Moreno, representante de "Almacenadora y Transporte Caribean" acotó sobre el proceso: "No me puedo quejar del trato en todas las veces que he podido venir, y en cuanto a los trámites la idea es no generar atrasos, no dejar ninguna deuda y estar tranquilos de poder seguir laborando adecuadamente".

Si una gestión política-social tiene autoridad moral para exhortar a sus contribuyentes que honren sus compromisos municipales, es justamente la dirigida por el ciudadano alcalde Miguel Burgos, quien ha demostrado de manera contundente que todo lo recaudado por vía de impuestos se ha visto traducido y visibilizado de inmediato en mejor calidad de vida para quienes habitan este municipio.