Joselit Ramírez, Superintendente de Criptoactivos: El Petro no tiene fecha de vencimiento

Comercios abarrotados por compradores con Petros

28 de diciembre de 2019.- El Petro Aguinaldo, asignado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, a pensionados y trabajadores públicos del país, a través de la plataforma Patria, no tiene fecha de vencimiento, ni caducidad.



Así lo informó este viernes el superintendente de la Sunacrip, Joselit Ramírez, a través de su cuenta en la red social twitter @joselitramirez quien aclaró que el Petro no se vence, dando respuesta a esta interrogante que surge entre los beneficiarios del Petro Aguinaldo.



De igual forma, adelantó que en el 2020 habrán más opciones y posibilidades para transar con el Criptoactivo Soberano, por lo que hizo un llamado a la calma al pueblo venezolano que ya cuenta con el Petro asignado por el Jefe de Estado.



“El Petro NO tiene fecha de vencimiento!! NO tiene fecha de caducidad!! Usted puede hacer uso de sus activos cuando lo desee!! Y lo más importante es que el año 2020 viene cargado de muchas opciones y mayores posibilidades!! Así que CALMA PUEBLO!!”, escribió en un mensaje Ramírez.



Desde el 18 de diciembre se inició la asignación del Petro Aguinaldo (medio petro) a más de 4 millones 500 mil pensionados y pensionadas, así como a trabajadores de la administración pública, a través de la plataforma Patria, en la opción Monedero.



La plataforma Patria ofrece una serie de opciones para ahorrar, transar con el criptoactivo soberano y realizar pagos de bienes y servicios, a través del sistema BioPago del Banco de Venezuela para realizar pagos en comercios, descontando del Monedero Petro.



De igual forma, la plataforma brinda la posibilidad de transferir el medio petro a la billetera PetroApp y desde allí realizar transacciones con otros criptoactivos, mediante las casas de intercambio autorizadas por la Sunacrip o realizar compras en los comercios que dispongan del Pago en Petros.



Denuncias recibidas



Algunos usuarios han denunciado a esta redacción a varios comerciantes quienes están utilizando la metodología de cobrar una comisión gigantesca por las compras y están obligando a gastar todo el medio Petro con algunos productos. Así mismo se están recibiendo denuncias por el sobreprecio en los productos. Todos los usuarios demandan supervisión y vigilancia ante tanta irresponsabilidad y usura de los comerciantes.