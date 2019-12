El Plan "Pueblo a Pueblo" acerca la independencia

Credito: CiudadCCS / Aporrea

20 Dic. 2019 - La organización «Pueblo a Pueblo», iniciativa que nace en 2015, viene desarrollando un plan para consolidar la independencia alimentaria de la nación, de cara a las sanciones y agresiones políticas y económicas que fueron impuestas a nuestro país por parte del imperio norteamericano y sus séquitos.



Su objetivo principal es la producción, distribución, y consumo desde el campo hasta cada comunidad organizada del territorio nacional, sin los retardos burocráticos característicos de estos tiempos.



Esta organización del poder popular (pueblo organizado), ha logrado hasta el momento la distribución de 1.744.973 kilogramos de alimentos (hortalizas y frutas), en 212 jornadas, atendiendo a 300 mil familias solo en Caracas, aunque cabe destacar que su alcance es a escala nacional.



El impulso de este plan se desarrolla por iniciativa de lideres sociales de la ciudad y del campo, quienes sin financiamiento más que la voluntad de las personas involucradas con el proyecto, hoy tienen 240 familias agrupadas, organizadas y sembrando, en lo que se denomina «Ruta Argimiro Gabaldón».



«Estamos produciendo principalmente desde el municipio Carache estado Trujillo, no es el único lugar, también hemos logrado producir en Lara, Portuguesa, Yaracuy(…) ninguna de nuestras organizaciones tiene financiamiento del Estado», manifestó Ricardo Miranda, fundador de «Pueblo a Pueblo».



«Nosotros vemos la alimentación como un derecho humano fundamental y no como mercancía», agregó.



El enlace con esta organización es de manera personal, buscando eliminar los contratiempos y las tergiversaciones de distribución y el costo de los rubros.



Entre las organizaciones que ya son parte en esta dinámica de independencia alimentaria, en la ciudad capital, podemos nombrar al «Panal 2021», «Comuna Altos de Lídice», «Comuna Sueños de Zamora» en Coche, «Comuna 5 de julio» en El Valle, Cooperativa Unidos «San Agustín Convive»; en el estado La Guaira, «Comuna 700.000»; en el estado Miranda, «Comuna Negra Matea», «Otro Beta Miranda», Consejo de «Campesinos Konuqueros Kafe Karibe», entre otros.



Hasta ahora, el uso del transporte cuenta por parte de una empresa incautada, denominada Tracto América, ubicada en la zona industrial de Barquisimeto, cuyos vehículos han sido recuperados y redireccionados hacia el beneficio del poder popular.



«Pueblo a Pueblo», recientemente obtuvo un importante reconocimiento tras ser galardonado con el premio Soberanía Alimentaria por la Alianza Estadounidense para la Soberanía Alimentaria (Usfsa), 2019, con la cual se reconocen los esfuerzos que viene realizando esta organización para dar respuestas alternativas, frente al bloqueo del gobierno estadounidense.



«Los precios que definimos, salen de una estructura de costos que se hace semanalmente y no pueden ser aumentados por ninguna de las organizaciones; además, la idea también es que cada comuna tenga su alacena», destacó William Peña.



«Las semillas las provee una brigada internacional ni agrotóxicos ni químicos, nuestra siembra se basa en lo natural», agregó.



El momento histórico que atraviesa nuestra nación, está generando propuestas novedosas que permiten al pueblo enfrentar al imperialismo y sus aliados internos y repetir la historia, es decir, poco a poco ir derrotando en cada batalla a los enemigos, hasta lograr la independencia definitiva del pueblo venezolano.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 206 veces.

La fuente original de este documento es:

CiudadCCS (http://noticias.ciudadccs.info/el-plan-pueblo-a-pueblo-acerca-la-independencia/)