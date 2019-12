(VIDEO) Alcaldías del país reciben 500 mil petros para inversión social al pueblo

10 Dic. 2019 - Una asignación de recursos por 500 mil petros para las alcaldías del país aprobó este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a las autoridades municipales del país para que sean invertidos en las necesidades de las comunidades de sus jurisdicciones y permitir a los alcaldes y alcaldesas aprender a manejar la criptomoneda venezolana.“Por eso me está proponiendo la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el vicepresidente de Economía una solicitud para aprobar a todos los municipios del país la cantidad de 500 mil petros, más gastos relativos a su conversión”, dijo en Fuerte Tiuna, Caracas, donde sostuvo un encuentro con los alcaldes y alcaldesas para celebrar el segundo aniversario de la victoria en las elecciones municipales convocadas por el Poder Constituyente en 2017.Ordenó al organismo competente preparar la tabla de distribución para establecer claramente los recursos a cada alcaldía: “De todas maneras aprobaré los 500 mil petros de inmediato. Cúmplase!”.El presidente Maduro pidió a cada alcalde y alcaldesa aprender a manejar con eficiencia el nuevo sistema de criptoactivos para entrar en el método que permitirá la recuperación económica frente al bloqueo imperial.“Vamos dando pasos a lo seguro… y uno de esos pasos es entregar petros a gobernadores y ahora a los alcaldes del país para que se mueven como pesos pluma y lo utilicen para mil necesidades”, aseveró.También adelantó que la semana próxima depositarán el medio petro a trabajadores públicos, a quienes pidió, al igual que a los militares y a más de 4 millones de pensionados conocer el manejo del petro convertible. Anunció además que los bonos mensuales a través del sistema de la Patria irán derivando en la criptomoneda.“Una economía que vaya permitiendo la riqueza, para fortalecerse, defender el bolívar soberano y que siga funcionando, la autorregulación en moneda convertible”, explicó, sobre la economía en resistencia, expansión y crecimiento con nuevas modalidades. “Solo es posible en Revolución”, ratificó.Sobre el fenómeno de la dolarización, expresó que se está enfrentando como una válvula de escape para la recuperación de la economía. “¿Es pecado? pido perdón por mis pecados. Pero no me quedo en el pecado, vamos hacia el petro para fortalecerlo como criptomoneda convertible internacionalmente”, detalló.