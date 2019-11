Bajo sanciones de EEUU, gobierno de Venezuela y PDVSA ofrecen pagos en yuanes

Credito: Archivo

28-11-19.-El gobierno de Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) han optado por ofrecer en los últimos meses pagos en yuanes a empresas que les prestan servicios, dijeron cinco fuentes conocedoras de las conversaciones.



La medida es el último ejemplo de cómo Caracas ha buscado nuevas fórmulas de pago una vez se intensificaron las sanciones financieras que desde Washington buscan la salida del presidente socialista Nicolás Maduro, y que este año limitaron el acceso de las entidades públicas al sistema financiero estadounidense.



Los funcionarios han hecho la propuesta en conversaciones con al menos cuatro empresas proveedoras del sector público, dijeron los consultados, incluidos dos funcionarios del gobierno y tres fuentes de los sectores financiero y petrolero que no revelaron cuáles compañías se han acercado.



Las contratistas están evaluando la propuesta, pero Reuters no pudo determinar si se han realizado dichos pagos en yuanes.



El Banco Central de China y el Banco de Desarrollo de China no respondieron a peticiones de comentarios. El Ministerio de Comunicación, PDVSA y el Banco Central de Venezuela tampoco respondieron a solicitudes de comentarios.



Los organismos y empresas estatales venezolanas tradicionalmente han pagado a los socios del sector privado en dólares o bolívares, la moneda local, pero la hiperinflación y las sanciones de Washington, que prohíben a las empresas estadounidenses hacer negocios con el sector público de Venezuela, están complicando esos métodos.



La oferta se produce cuando PDVSA y otros entes oficiales ya han cancelado a proveedores en billetes de euros en efectivo, que han recibido por algunas ventas de petróleo y oro, en respuesta a las restricciones que ahora aplica la banca global tras las medidas de Estados Unidos.



Pagar a las contratistas en yuanes permitiría a Venezuela aprovechar los fondos que tiene disponibles en China, sin pasar por el sistema financiero estadounidense. Pero dos de las fuentes dijeron que el proceso de apertura de cuentas en los bancos chinos estaba resultando complicado por los estrictos requisitos que piden las instituciones a las empresas.



Una de las fuentes conocedoras de la propuesta dijo que a las contratistas de la industria petrolera le han pedido en China, por ejemplo, que la documentación para abrir las cuentas esté previamente apostillada o certificada por las autoridades de su país.



“Este tipo de acuerdos se convertirá en un procedimiento estándar mientras Maduro y las sanciones de Estados Unidos permanezcan vigentes”, dijo Raúl Gallegos, director de la consultora Control Risk para la región andina.



PDVSA y Banco Central de Venezuela mantienen depósitos en cuentas bancarias de China, en parte gracias a un esquema de financiamiento que le permitió al gobierno socialista recibir hasta 2013 unos 50.000 millones de dólares en préstamos chinos, que se cancelan con envíos de crudo.



El emisor venezolano acumuló el equivalente a unos 700 millones de dólares en yuanes en una cuenta en el Banco Central de China, luego que la nación asiática pagó una porción de los despachos de petróleo, tras descontar las cancelaciones del crédito, dijeron dos de las fuentes. Reuters no pudo confirmarlo independientemente.



La oferta de cancelar en yuanes llega cuando entidades chinas han tomado medidas para distanciarse del país sancionado.



En agosto, la gigante petrolera china CNPC suspendió las compras de crudo de Venezuela. Pero si bien las importaciones de petróleo venezolano por parte de China se redujeron casi a cero en octubre, otras empresas asiáticas han comprado mezcla de crudo de Venezuela desde Malasia, dijeron analistas de Refinitv a Reuters en noviembre.



La estatal venezolana ha conseguido vender más petróleo en otros lugares de Asia este año, y también ha pedido a los clientes que paguen su petróleo a través de la estatal rusa Rosneft, que se ha convertido en un importante intermediario para las exportaciones de crudo venezolano.