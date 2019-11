Zulia: Padres denuncian aumentos de más de 400% en mensualidades sin llamar a asambleas

Credito: Panorama

25-11-19.-Incrementos que superan el 400% en las mensualidades, algunas, incluso, calculadas a la tasa de cambio del día, así como bonos en dólares tienen agobiados a padres y representantes de algunos planteles educativos privados en Maracaibo y San Francisco, apenas a dos meses de haberse iniciado el período escolar 2019-2020.



Denuncian que estos sucesivos aumentos son aplicados sin ser discutidos y aprobados en las reglamentarias asambleas que deben convocar para evaluar la estructura de costos de la institución. A eso también le suman las colaboraciones como kilos de alimentos por alumno, “para incentivar” al personal docente, obrero y administrativo para que no abandonen el plantel.



Estos casos, incluso, han sido denunciados ante la Jefatura de Escuelas Privadas de la Zona Educativa, área que recibe no menos de 10 denuncias por día por parte de los afectados que buscan de su auxilio para ponerle freno a esta situación.



Para actuar, explicó la autoridad única de Educación en el estado Zulia, Damelis Chávez, la queja “debe ser por escrito para nosotros poder actuar. Con una sola que nos llegue se hace el abordaje del caso”.



Sin embargo, las autoridades de los centros educativos justifican que estos sucesivos aumentos son para cubrir los gastos en salarios de los maestros, profesores y del personal administrativo que cada día merman por la crisis que atraviesa el país.



En un plantel, ubicado en la avenida Universidad, los padres y representantes tuvieron que unirse en un comité para llegar a las instancias educativas y de fiscalización como la Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos).



En mes y medio, les ha tocado vivir un viacrucis para buscar una salida, pues la institución “acordó sin consultar fijar la mensualidad en 33 dólares, monto que consideramos no está acorde al servicio que prestan. Realizaron la asamblea para presentar la estructura de costos que convocaron por Instagram, porque ni siquiera bachillerato había comenzado clases por lo que muchos padres ni se enteraron, al ver que la mayoría no estaba de acuerdo comenzaron a jugar con el cansancio de los representantes y lograr su objetivo (...), pero nosotros hemos acudido a todas las instancias que los exhorta a desistir del cobro en dólares, a realizar otra asamblea para mediar con los representantes que no estaban de acuerdo y ellos (la dirección) han hecho caso omiso”, denunció Richard Ríos, uno de los afectados acompañado Ángela La Cruz, Yeliana Zambrano, y Nikoska Paz.



“A pesar de la prohibición por parte de la Zona Educativa y Sundde, la institución colocó la inscripción en 86$ y las mensualidades en 33$ y si pagas en bolívares es al cambio de la tasa del día a la que ellos les parezca. Ellos han cerrado todas las vias. No estamos pidiendo que nos regalen la educación de nuestros hijos. La mensualidad debería quedar en 700 mil bolívares”, agregó.



Sobre este caso, se intentó consultar a la directora regional del ente fiscalizador, Paola Gutiérrez, pero no ofreció declaraciones.



“En el colegio de mi hijo disfrazaron la asamblea porque les llegó la Zona Educativa, primero colocaron un monto para noviembre y otro para diciembre, ante la queja de los representantes, quienes decidieron no pagarlo tuvieron que retrasar hasta el pronto pago y eliminar la cuota de diciembre, pero dejaron el monto que ellos querían 300 mil bolívares que tampoco está acorde a lo que ofrecen. Voy a retirarlo a lo que culmine el primer lapso”, dijo Roberto Rodríguez.



Lo mismo ocurre en otras escuelas hasta de San Francisco.



“Mi hijo estudia en un colegio y liceo de La Coromoto, ya la mensualidad va por casi 800 mil bolívares y la han ido incrementando sin derecho a pataleo”, comentó Carlos Suárez al ser consultado.



Y es que el procedimiento a seguir, según Chávez, es convocar a una asamblea de padres y representantes “y explicar si ya se ha llegado a un acuerdo y si no se ha llegado a un acuerdo para que sepan que hay una situación, si es que la hay, irregular en el aumento de los porcentajes de la matrícula. Anteriormente se hacía por porcentajes, ahora es a través de las asambleas. Si la mitad más uno está de acuerdo, perfecto y si no se pasa al procedimiento de la Sundde y es donde comienzan las acciones”.



PANORAMA también realizó una consulta en las redes sociales donde los seguidores también plantearon sus casos.



“En el colegio de mi hijo van tres aumentos. El último paso de 264 mil a 790 mil bolívares, más un bono de 5 dólares y un kilo de comida es la locura”, comentó @serrano_dianaa.



@mayerlingcolmenares escribió: “Comencé pagando 90.000 bolívares, al mes siguiente 200.000 bolívares y al mes siguiente 450.000 bolívares”.



En cambio @enmalopez241 defendió el derecho de los maestros y profesores a tener un “sueldo digno”, a pesar de los aumentos.



“Si todo aumenta, pues es lógico que los profesores pidan aumento de sus sueldos y esto por supuesto trae como consecuencia que las mensualidades aumenten porque sino de dónde se le pagará el aumento que les corresponde. Debemos estar consientes que los educadores son muy mal pagados y son ellos quienes imparten los conocimientos a nuestros hijos”, manifestó.



En Facebook, Jose Rodelo Arrieta opinó sobre su caso. "En septiembre, en el plantel donde asiste su hijo, cobraron la mensualidad en 117 mil bolívares, ahora la aumentaron a 600 mil bolívares demasiado abuso y nadie hace nada”, dijo.



Jessica Valero Barrera también explicó su situación. “En septiembre nos cobraron en dólares la mensualidad y en noviembre aumentaron al 1000%, más un bono de 20 dólares para los empleados. Lamentablemente en los colegios hacen lo que les da la gana”, aseveró.



El pasado 8 de octubre, la Sundde, notificó a 1.602 colegios privados en todo el país la posibilidad de que ser sancionados, si no cumplen con las resoluciones 0027 y 114, que regulan la fijación de matrículas y mensualidades en presente año escolar.



Según el organismo, reseñado por el portal Banca y Negocios, estas resoluciones “expresan la obligatoriedad de realizar asambleas de padres y representantes a fin de establecer el monto de matrículas y mensualidades, para evitar con esto que se cometan delitos de especulación y condicionamiento tipificados en la Ley Orgánica de Precios Justos (Lopj)”.



Hace cuatro meses, la misma institución emitió una medida preventiva contra 189 colegios privados en todo el territorio nacional y les ordenó mantener los precios de las matrículas hasta tanto fuese evaluada y aprobada por el ente estatal la estructura de costos.



Willian Contreras, director del organismo para ese momento, informó que la medida busca hacer cumplir la Ley Orgánica de Precios Justos y evitar delitos socioeconómicos.



En el occidente del país, la Sundde aplicó la medida a planteles siete planteles ubicados en Lara, Falcón y uno en el Zulia: Nuestra Señora de Fátima.



También la ZE en la región maneja que más de 50 colegios y liceos de la entidad tienen procedimientos administrativos abiertos en Caracas por no acatar las medidas aplicadas.

