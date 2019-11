(AUDIO) Economista Gavazut: La dolarización es signo de “anarquización monetaria"

25-11-19.-Luis Enrique Gavazut, economista e investigador en ciencias sociales, aseguró durante una entrevista en Unión Radio que el fenómeno espontáneo de la dolarización es una "anarquización monetaria porque no solamente es con dólares, sino con cualquier tipo de divisa, incluso fiduciaria, criptomonedas, monedas fronterizas".

Gavazut señaló que aunque el presidente Nicolás Maduro habló positivamente de la dolarización, este fenómeno, en su opinión "genera incremento en los precios y las personas que no tienen acceso al dólar, no puede acceder a esos bienes y servicios porque el sueldo en bolívares no le alcanza».

"Ese fenómeno espontáneo de dolarización que ha convertido a la divisa extranjera en un medio de pago en la economía interna, lo que ha venido generado es una liquidez paralela en circulación (…) la expansión de la liquidez monetaria genera inflación", indicó.

Considera contradictoria la dolarización espontánea con el programa de recuperación económica del ejecutivo que supuestamente "busca abatir la inflación precisamente restringiendo la liquidez monetaria en circulación".

