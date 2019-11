Departamento del Tesoro de EEUU bloquea a demandantes de Venezuela de hacer cumplir sentencias y laudos arbitrales

22-11-19.-El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo este jueves que los demandantes contra Venezuela no podrán hacer cumplir sentencias, laudos arbitrales o decretos incautando bienes para cobrar deudas a menos que reciban una autorización específica de Washington, reseñó la agencia Reuters.



La medida podría proporcionar una mayor protección para el refinador estadounidense Citgo Petroleum, una filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA que está bajo presión de múltiples partes que buscan hacer cumplir laudos arbitrales o reclamar garantías por deudas.



En una enmienda a las sanciones impuestas a Venezuela, con la intención de presionar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro, el Tesoro dijo que cualquier movimiento para "transferir o alterar o afectar la propiedad" estaba prohibido a menos que lo autorice una licencia específica.



Tal medida proporcionó otro blindaje para los activos extranjeros de Venezuela, pero no estaba claro si los protegería permanentemente de los esfuerzos de incautación.



La mitad de las acciones de Citgo se comprometieron como garantía para el bono 2020 de PDVSA, y la otra mitad para un préstamo de US$1.500 millones otorgado por el gigante energético de Rusia, Rosneft, a PDVSA.



El 24 de octubre, el Departamento del Tesoro bloqueó cualquier incautación de Citgo durante tres meses, días antes de que el bono entrara en incumplimiento.



Las sanciones impidieron a Maduro realizar el pago de US$913 millones en capital e intereses del bono 2020, mientras que el líder de la oposición, Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, no tiene los fondos para pagar.





