Luis Vicente León: El petro no servirá para minimizar la masificación de las divisas

21 Nov. 2019 - El economista y presidente de Datánalisis, Luis Vicente León, aseguró este jueves que la criptomoneda nacional, el petro, no servirá para frenar el avanzado proceso de dolarización en el que se encuentra el país.Sus impresiones las dio a conocer en su cuenta en twitter. “El petro no es una moneda ni una criptomoneda real y no servirá para minimizar la masificación de las divisas (dólar, euro, pesos, reales, etc) en la economía. Es más bien un artificio contable para fijar los valores referenciales de la economía (y los impuestos) al dólar sin reconocerlo”.Para el economista “hay un proceso de primitivización severa de la economía venezolana. Pero ese fenómeno no está produciendo cambios políticos sino procesos de adaptación económica que divide a la población entre una minoría que se va (emigra) y una mayoría que se adapta y busca subsistir”.“La masificación del uso de las divisas sirve como válvula de escape para una economía varada y encerrada por la destrucción del valor y utilidad del Bs. Pero eso no significa que este proceso, sin planificación, ni formalización, camine a rescatar equilibrios, desarrollo y bienestar”, añadió Luis Vicente León en su análisis.Sobre el reconocimiento del Jefe del Estado, días atrás, al proceso de dolarización en el país, León explicó que “Lo que sí es verdad es que Maduro, al reconocer el fenómeno de masificación de facto, sin planificación y desordenado del uso de divisas para rellenar el vacío que dejó el bolívar ante su pulverización, está ejecutando el sabio dicho que reza: si no puedes contra él...únetele”.“La masificación del uso de divisas para sustituir un bolívar que perdió todas sus funciones básicas no es producto de un diseño de política integral, ni un mecanismo de modernización económica. Es una respuesta de facto de la economía, que siempre se rebela más rápido que la población”, concluyó en sus mensajes.