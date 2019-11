(VIDEO) Max Keiser elogia la medida del presidente Maduro de fortalecer sus reservas en oro y Bitcoin

17 Nov. 2019 - En la edición del programa "Keiser Report" del 16 de noviembre del presente año, sus conductores Max Keiser y Stacy Herbert parten de una noticia sobre el presidente de Venezuela, que apareció la semana pasada en televisión con un dispositivo físico de almacenamiento de criptodivisas, supuestamente desarrollado por el conocido proveedor de monederos Trezor, después de que Reino Unido se negara a devolver el oro a su país.



Según Max, el uso de ese tipo de monedero para bitcoines permite "depositar 10.000 ó 50.000 millones de dólares con una reserva de valor llamada bitcóin, el oro 2.0, sin riesgo alguno de censura". De esta forma, el presentador del programa afirma que "el Banco de Inglaterra no puede impedirles comerciar con el resto del mundo ni violará los derechos humanos de nadie, por mucho que se lo proponga".



El presentador subraya que el bitcóin es una moneda pacífica que tiene como fin "crear un mundo en el que se respete el espíritu de la humanidad y se permita el comercio".





Algunas opiniones generadas en YouTube sobre esta noticia:

Victor Ramírez

Aquí en Venezuela está avanzando con rapidez lo de las criptomonedas. Incluso ya se están ofertando dispositivos tipo puntos de venta y tarjetas para pura transacciones con cripto. En particular me gusta por la rapidez, comisiones bajas y me ha ayudado como medio de cobertura ante la inflación. Así que mientras exista la censura y el bullying económico comercial contra nuestro país más evitaremos su sistema imperial actual. Saludos.

Vicente Barrios

Hola. soy de Venezuela y ya yo pase mis ahorros en dolares a criptomonedas son increíbles las bondades de tenerlas. Saludos

