Golpe duro al bolsillo: Usar estacionamientos oscila entre tres y 15 mil bolívares

07-11-19.-Desde el pasado mes de octubre, algunos estacionamientos de Caracas decidieron fijar nuevas tarifas por el servicio a causa de la inestabilidad económica que hace cuesta arriba el pago de estos servicios.



En un recorrido por diversos estacionamientos de la ciudad, se pudo detallar que los costos rondan desde los tres mil hasta los 15 mil bolívares.



Ante esta problemática, encargados aseguraron que "debido a los costos que genera la preservación del lugar, y por los diferentes gastos de los mismos, es obligado realizar estos aumentos", comentó Marcos Guerra, encargado de un Parking.



Por su parte Henry Díaz, encargado de un estacionamiento, señaló como principal problema "la inestabilidad en los precios, los cuales no se ajustan a un salario, afectando así el bolsillo de cada ciudadano, especialmente de quienes tienen que cancelar los costos operativos, haciéndose cada vez más cuesta arriba", comentó .



Inseguridad No solo el costo elevado afecta diariamente la economía de los usuarios, sino también la seguridad de los vehículos.



Johan Gutiérrez, usuario, expresó que "es preferible cancelar hasta Bs. 15.000 por todo un día, lo cual es un golpe duro al bolsillo, que estacionar en la calle, donde al volver quizás no tenga un accesorio, debido a la inseguridad", comentó.



Usuarios y encargados en diferentes estacionamientos piden al ente encargado una tarifa que se ajuste al salario de quienes utilizan este servicio.

