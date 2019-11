Colombia evalúa declarar como refugiados a migrantes venezolanos

Credito: Efe

06-11-19.-El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, dijo el martes que su país evalúa la propuesta de un senador que sugiere declarar a los migrantes venezolanos como "refugiados"., reseñó la agencia AP.



Holmes Trujillo habló durante un debate en el Senado y precisó que el legislador Fernando Araujo, del Centro Democrático, es quien impulsa la medida.



"Hay una definición muy clara en el orden internacional de qué es un migrante, de qué es un refugiado y se está haciendo un análisis interinstitucional de los impactos que tendría esta propuesta", dijo el ministro de Exteriores neogranadino.



Araujo propuso que la medida afecte a los más de 1,5 millones de venezolanos que están en el país. El estatus de refugiados les permitiría mejorar su bienestar social y económico sin afectar a los colombianos, dijo el senador.



Lo anterior también abriría la puerta a que Colombia pida mayor contribución económica a la comunidad internacional para atender a los extranjeros en el país.



Según dijo Araujo a The Associated Press, mientras los refugiados por la crisis de Siria recibieron 33 mil millones de dólares en 2018, los migrantes venezolanos sólo obtuvieron 325 millones.



Sobre lo anterior, Trujillo dijo a la prensa que se está preparando una reunión para recibir ofertas de cooperación internacional. No dio más detalles.