Pese a las sanciones de EEUU, venezolanos envían dinero del exterior a su país. ¿Cómo?

24 Oct. 2019 - Las restricciones para las transferencias bancarias directas a Venezuela en función de las sanciones de EEUU, así como la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el paralelo del dólar en el país caribeño, hacen que proliferen los servicios de remesas a través de depósitos con intermediarios, sin la necesidad de una transacción internacional.



En un período récord en cuanto a la migración venezolana al resto del mundo, especialmente a otros países de Latinoamérica, los envíos de dinero desde el exterior para ayudar a la economía personal de quienes permanecen en Venezuela han visto también un importante crecimiento.



Se trata ya de la segunda fuente de renta al país después de la exportación de petróleo. Para el cierre de 2019, la consultora económica venezolana Ecoanalítica estima que la cifra de remesas llegaría a 3.700 millones de dólares. En 2016 este número era de 78 millones de dólares. La diáspora de venezolanos se calcula en alrededor de 4 millones de personas, que emigraron principalmente en los últimos tres años.



​"En Argentina hay muchas empresas de venezolanos que son kioscos que hacen envío de remesas. Ellos tienen contacto con empresas en Venezuela, tú le das el dinero y a una tasa que fluctúa hacen el cambio; el equivalente se lo transfieren a nuestros familiares en Venezuela en bolívares desde bancos locales", relató a Sputnik la joven Liliana, quien llegó al país rioplatense en 2017 y usa estos servicios con frecuencia.



Las "cuevas" o casas de cambio no registradas ofrecen servicios de remesas con una comisión, que puede ser alrededor de 5% cuando se trata de dólares en efectivo, o con una tasa de cambio determinada en el momento, si quien quiere enviar el dinero entrega pesos argentinos para el depósito de bolívares en una cuenta en Venezuela. La transacción demora unas horas.



Liliana asegura que muchos de sus amigos que viven en países como México, Polonia, España, EEUU, Panamá, Chile y Colombia también utilizan metodologías similares ya que existen cada vez más opciones, a diferencia de hace dos años, cuando ella emigró. En todos los casos es necesario que una empresa intermediaria radicada en Venezuela se encargue de la transferencia bancaria local o la entrega del efectivo a los ciudadanos, sin intervención estatal.



La inmigrante venezolana explica que lo único que puede interferir es si por algún problema de conexión de Internet en Venezuela falla la red bancaria y no pueden transferir el dinero en el momento. Sin embargo, al tratarse de una transacción entre particulares, se basa en la confiabilidad de quienes hacen de intermediarios, ya que no existe un marco institucional que respalde la operación.



"Venezuela está dolarizada al punto que en cualquier lugar aceptan dólares como moneda local. Así que sí reciben efectivo en tiendas porque hay flujo de efectivo regular, el tema es adquirirlo localmente, porque es muchísimo dinero", dijo.



La particularidad de las remesas hacia Venezuela es que no suelen ingresar en forma de divisas, como ocurre en otros lados del mundo, ya que existe un estricto control sobre las transferencias internacionales y un tipo de cambio oficial que dista mucho del precio del dólar en el mercado paralelo, que es al que aspiran tanto quienes envían como los que lo reciben.

Exportación de fuerza productiva



En el contexto de la crisis económica agravada por las sanciones de EEUU, con una hiperinflación de 3% por día y dificultades para la inserción laboral de jóvenes capacitados, Venezuela exporta talento y fuerza productiva mientras que gran parte de la población depende del dinero que envían los que se fueron del país.



No solo han aumentado los venezolanos viviendo en el exterior y enviando remesas sino que también crece la cantidad de dinero que envían. Mientras que en 2017 los emigrados mandaban un promedio mensual de 75 dólares, en 2019 está más cerca de los 100 dólares mensuales, según Ecoanalítica.



Una encuesta a 2.000 personas en Venezuela realizada por la empresa Consultores 21 en junio de 2019 arrojó que un 40% de la población ha recibido algún tipo de envío de dinero desde el exterior ocasionalmente, mientras que el 32% respondió que lo hace permanentemente.



Colombia es el principal receptor de migrantes, muchos de los cuales cruzan la frontera a pie, con Perú y Ecuador como segunda y tercera opción respectivamente. Más distantes y con contextos socioeconómicos muy distintos, Chile y Argentina han sido dos de los países escogidos por las juventudes de clase media, mientras que muchos de todos los estratos sociales también optan por Brasil a pesar de las barreras idiomáticas.

