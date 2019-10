Refinador europeo Nynas suspende importaciones de crudo venezolano debido a sanciones

PDVSA Credito: Archivo

21-10-19.-El refinador europeo Nynas AB suspenderá la compra de crudo venezolano tras cambios en una licencia que le permite operar bajo las sanciones de Estados Unidos, dijo el lunes la compañía, que agregó que se prepara para recurrir a fuentes alternativas de petróleo.



Nynas, propiedad de la estatal petrolera venezolana PDVSA y la finlandesa Neste Oil , opera refinerías especializadas en Suecia, Alemania e Inglaterra, principalmente para la producción de asfalto.



En enero, la firma de refinación recibió una licencia de Estados Unidos para operar bajo las sanciones impuestas a PDVSA, pero la semana pasada el Departamento del Tesoro introdujo cambios al permiso original que ya están vigentes.



El cambio de la licencia 13D, que ahora permite a Nynas operar hasta abril de 2020, dice que no autoriza al refinador o a sus filiales a realizar “transacciones o tratos relacionados con la compra o adquisición de petróleo o productos derivados de origen venezolano, directamente o indirectamente”.



La licencia “permite continuar la venta de productos de origen venezolano que ya están en inventario. Sin embargo, limita la toma por parte de Nynas de petróleo de origen venezolano o productos derivados”, dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.



Nynas también dijo que está procesando otras variedades de crudo, incluyendo petróleo del Mar del Norte y Australia, y que ha comenzado un “programa de flexibilidad” en sus refinerías para cambiarse completamente a otras fuentes de crudo y materias primas.



PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentario.



Nynas compra y procesa principalmente crudos nafténicos, usados principalmente para la producción de asfalto y que son difíciles de obtener. El refinador dijo que la renovación de la licencia evidencia que “las autoridades estadounidenses han escuchado a Nynas”, así como a los clientes y proveedores.



La suspensión del contrato de suministro entre PDVSA y Nynas podría incrementar los ya abultados inventarios de petróleo de la estatal, así como impactar su flujo de caja.



Nynas es uno de los dos únicos compradores de crudos occidentales de PDVSA que quedan después de las sanciones y también es uno de sus pocos clientes que pagan en efectivo. “Creo que esto podría ser tan perjudicial para nosotros como para el mercado europeo de asfaltos”, dijo un ejecutivo de PDVSA.



El Departamento del Tesoro todavía no ha notificado sobre la renovación de otra licencia que permite a la petrolera estadounidense Chevron Corp y a un grupo de empresas de servicios de ese país operar en Venezuela. Chevron recibirá este mes un cargamento de crudo venezolano, según un documento de PDVSA visto por Reuters.