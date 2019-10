Estados Unidos considera extender la exención de Chevron para que siga operando en Venezuela

19 Oct. 2019 - La administración Trump está considerando una extensión de la exención de Chevron para operar en Venezuela, aunque con limitaciones aún mayores, según comentaron a la agencia Bloomberg personas familiarizadas con el asunto.



El aplazamiento de las sanciones de 90 días permitiría a Chevron continuar su papel como el último gran productor de petróleo de Estados Unidos en la nación más allá de la fecha de vencimiento del 25 de octubre. Aún así, el Departamento del Tesoro quiere avanzar en su “estrategia de presión máxima” para limitar aún más la producción de crudo de Venezuela, dijeron las personas.



Una de las personas, a quienes se les concedió el anonimato para discutir las deliberaciones, dijo el viernes por la noche que el proceso de toma de decisiones se encontraba en sus etapas finales. Otra persona dijo que no se había tomado una decisión final y que no estaba claro si otras compañías podrían recibir un descanso similar.



La preocupación es que los proyectos de empresas conjuntas de Chevron en Venezuela están proporcionando financiamiento para ayudar al Gobierno de Nicolás Maduro a pagar su deuda con el gigante petrolero estatal ruso Rosneft, lo que podría alentar más préstamos en el futuro.



Aún así, también existe el deseo de mantener algo de presencia estadounidense en la industria petrolera de la nación en caso de una "transición política".



“Somos una presencia positiva en Venezuela, y esperamos que la Licencia General 8C se renueve para que podamos continuar las operaciones en el país a largo plazo”, informó el viernes por la noche Ray Fohr, portavoz de Chevron, en un comunicado. “Tenemos inversiones dedicadas y una gran fuerza laboral que depende de nuestra presencia”, apuntó.



El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.



Chevron ha operado en la nación sudamericana durante casi un siglo, desde el descubrimiento del campo boscano en la década de 1920. Ha superado a muchas otras compañías petroleras, incluida Exxon Mobil Corp, que se fue después de una serie de nacionalizaciones de la industria durante el tiempo de Hugo Chávez como presidente.



La producción de petróleo de Venezuela ha caído de un máximo de 3,7 millones de barriles por día en 1970 a menos de 700.000, según datos compilados por Bloomberg.

