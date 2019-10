Constituyente Telemaco Figueroa: El gabinete económico de Maduro debe retirarse

Telemaco Figueroa Credito: GV

16-10-19.-Telemaco Figueroa, constituyente y coordinador general de la Federación de Trabajadores Universitarios de Venezuela, estimó que los integrantes del gabinete económico de Nicolás Maduro deben dejar sus cargos, puesto que no han sabido ejercer las medidas económicas para solventar la crisis del país.



En este sentido, Figueroa afirmó en una entrevista en Primera Página de Globovisión que “nosotros los trabajadores decimos que la política económica es incorrecta, y debe responder con lo planteado en el artículo 91 de la constitución, donde dice claramente que el gobierno debe garantizar un salario justo y si eso no se garantiza obviamente se está fallando en algo", agregando que "a nosotros nos corresponde seguir insistiendo, debe salir ese gabinete económico. Ellos son los responsables también de la dolarización del país".



Asimismo, mencionó que la política nacional "ha permitido la dolarización" y que la manera en la que ha respondido el Gobierno "no ha sido la más correcta".



El constituyente dijo que "la Sundde se desapareció" cuando había que hacerle seguimiento a los precios acordados con los empresarios, lo cual ha empeorado aún más la problemática.



"Hoy está el dólar oficial por encima del dólar paralelo, y no lo comprendo, ya que hace algunos años el dólar paralelo ha marcado la pauta en la economía venezolana a través de los portales web, esto fue la mayor expresión de la guerra económica", puntualizó.

EU (http://www.eluniversal.com/economia/53281/constituyente-telemaco-figueroa-considero-que-el-gabinete-economico-de-maduro-debe-retirarse)