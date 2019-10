(AUDIO) Fetraharina: Crisis en el sector afecta a unos 200 mil trabajadores, "un pan de jamón podría costar en diciembre unos $40"

15-10-19.- El presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetraharina, Juan Crespo, advirtió durante una entrevista en Unión Radio que la escasez de trigo agudizará la falta de pan, galletas y otros productos en los anaqueles.

"Hasta el años pasado hablábamos de 4 barcos y necesitamos 120 mil toneladas para abastecer el mercado y para que no se vea la escasez tan marcada como se ve hoy en día a las 8 mil 500 panaderías artesanales y las industriales".

Subrayó que se ha sumado un nuevo obstáculo a la producción nacional con importaciones que se están haciendo desde Bucaramanga, Colombia, y de Turquía. "Obviamente si entra el producto terminado" se perjudica a todos los molineros y pasteleros venezolanos.

Subrayó que la problemática afecta a unos 200 mil trabajadores en todo el país entre empleados en panaderías artesanales, industriales, pastificios, molineros y empleos indirectos.

Lamentó que si la empresa no tiene materia prima se ve obligada a no pagar el salario a los trabajadores. "Hemos ido de la mano con ellos proponiéndoles convertirnos en ‘toderos’ a los fines de no quedarnos sin trabajo".

Explicó que el convenio que hizo el Ejecutivo con Rusia es insuficiente para suplir la demanda del país. "Nosotros lo dijimos en su momento, 650 mil toneladas dividas entre 12 molinos no alcanza".

Estimó que un pan de jamón para disfrutar en la temporada decembrina podría costar en diciembre unos $40 "dependiendo de la panadería».

►Pulse aquí para escuchar el audio