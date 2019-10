CAF desmiente a Guaidó, aseguró que no está evaluando préstamo a Venezuela

Guaidó adelantó el martes en una sesión del Congreso que la CAF podría aportar unos 400 millones de dólares pero el dinero no sería administrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

10 Oct. 2019 - El banco de desarrollo de América Latina, CAF, dijo el miércoles que no está “en este momento” evaluando un préstamo a Venezuela, pocas horas después de que el jefe del Parlamento y líder de la oposición, Juan Guaidó, reveló que había una propuesta de financiamiento en ese organismo bajo un peculiar esquema.



Guaidó adelantó el martes en una sesión del Congreso que la CAF podría aportar unos 400 millones de dólares para enfrentar la emergencia económica, pero el dinero no sería administrado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, según agregó sin dar mayores detalles.



“En este momento CAF no se encuentra evaluando un préstamo para Venezuela”, respondió el banco a una solicitud de Reuters.



“Las propuestas para endeudamiento parten de los países miembros y se evalúan de acuerdo a los parámetros y criterios establecidos en la normativa, sometiéndose luego a las instancias de aprobación correspondientes”, agregó en un comunicado que envió por correo electrónico.



La nación sudamericana bajo una recesión económica e hiperinflación, enfrenta una severa crisis en los servicios públicos más básicos de luz y agua. El jefe del Parlamento comentó sobre un posible préstamo de la CAF justo durante un debate sobre los problemas en el suministro de electricidad.



El gobierno de Maduro se encuentra bajo sanciones financieras de Estados Unidos que afectan las operaciones de la industria petrolera, su principal fuente de ingresos, y también limitan las posibilidades de obtener apoyo financiero en los mercados internacionales.



Hasta el año pasado la CAF había otorgado préstamos al Banco Central de Venezuela.