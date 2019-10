Guaidó: "No hemos tocado ni un solo bolívar de los venezolanos"

08-10-19.-El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, le aclaró este martes a los diputados oficialistas que su gestión no ha tocado los fondos venezolanos que están bloqueados en diferentes países.



“No hemos tocado un bolívar del pueblo de Venezuela. Los países no han ayudado con la emergencia humanitaria compleja”, manifestó Guaidó desde el Hemiciclo de Sesiones.



Señaló además que el oficialismo en 20 años ha pedido 24 créditos que suman una deuda de 36.000 millones de dólares. El líder opositor agregó que Pdvsa está endeudada por encima de los 28.000 millones de dólares.



Expuso también que la deuda venezolana en el año 1999, cuando el oficialismo asumió el poder por primera vez, era de 22.000 millones de dólares.



Ahora, la deuda soberana y de Pdvsa es de 136.000 millones de dólares.



“Endeudaron a la nación y robaron el dinero de las obras. Hemos administrado esa deuda con la cual hipotecaron al país; protegimos los activos de Venezuela”, enfatizó Guaidó.



Caso Adobe



Aseguró que “están haciendo las gestiones” para que la medida de suspensión del servicio de la compañía Adobe Systems Incorporated, no afecte al ciudadano común.



“Estamos trabajando para que no afecten al ciudadano; estamos trabajando diretamente con la empresa de Software y con todas las que puedan permitir que el ciudadano pueda tranquilamente activar sus derechos, estamos haciendo las gestiones y espero que en los próximos días se pueda liberar esa medida”, dijo Guaidó.



La compañía de aplicaciones Adobe Systems Incorporated, informó este lunes que suspenderá los servicios a sus usuarios y clientes en Venezuela a partir del 28 de octubre debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.