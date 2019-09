Thomas Cook, la segunda agencia de viajes más antigua del mundo, se declaró en quiebra y deja varados al menos a 600 mil pasajeros en todo el mundo

El turoperador británico Thomas Cook, el segundo más importante y a la vez el más antiguo del mundo, se ha declarado en suspensión de pagos tras no ser capaz de conseguir los 227 millones de euros que necesitaba para afrontar sus deudas, lo que ha llevado al fracaso de las negociaciones con su principal accionista y el resto de acreedores, reseñó el portal Mundo.es.La quiebra, que llega justo en el tramo final de las vacaciones de verano, ha afectado a 600.000 turistas que la compañía tiene repartidos por todo el mundo estos momentos.La Autoridad de Aviación Civil (CAA) anunció esta mañana que la compañía, que actualmente emplea a unas 22.000 personas -9.000 de ellas en el Reino Unido- "ha cesado sus operaciones con efecto inmediato", algo que ya se empezó a intuir ayer a última hora de la noche cuando aparecieron las primeras informaciones.Peter Fankhauser, director ejecutivo de Thomas Cook, ha asegurado que la quiebra es "motivo de un gran pesar", por lo que ha querido disculparse con los "millones de clientes y los miles de empleados" a los que va a afectar la nueva situación.CANCELACIONES"Todas las reservas del grupo Thomas Cook, incluyendo los vuelos y las vacaciones, han sido canceladas", apuntaba la CAA, que ya ha anunciado un plan para repatriar a los alrededor de 150.000 británicos afectados, la mayor operación de este tipo en el país desde la Segunda Guerra Mundial. De ellos, entre 25.000 y 30.000 se encuentran pasando sus vacaciones en las islas Canarias.El Gobierno británico ha fletado 45 aviones para llevar a cabo el dispositivo, bautizado como operación Matterhorn, durante las próximas dos semanas, lo que convertirá a esta flota temporal en la quinta más grande del Reino Unido. Hoy, según ha informado el Gobierno, esperan poder repatriar ya a al menos 14.000 pasajeros con las aeronaves de que dispongan, entre las que se encuentran algunas de compañías como Virgin, British Airways o Easyjet, además de que se ha informado de que se intentará llevar a cabo "lo más cerca posible" de las fechas contratadas para el retorno.RECLAMACIONESUn "pequeño número" de estos viajeros tendrá que contratar sus propios vuelos y reclamar el dinero como compensación cuando regresen al Reino Unido mientras que otros serán recolocados en diversos vuelos comerciales, por lo que las autoridades han recomendado consultar la página web (https://thomascook.caa.co.uk/) para saber más acerca de la situación particular de cada reserva. La CAA, además, contactará con los alojamientos contratados dentro de los paquetes vacacionales para tranquilizarles y asegurarles que todos los costes serán cubiertos por el Gobierno.FRACASO EN LAS NEGOCIACIONESEl primer ministro británico, Boris Johnson, que ha asegurado desde la cumbre en la ONU que se brindará toda la ayuda necesaria a los afectados, se ha preguntado también si los responsables de la compañía estaban lo suficientemente motivados como para "solucionar las cosas".Thomas Cookhabía conseguido 1.020 millones de euros en agosto para su rescate provenientes de la firma china Fosun, pero sus acreedores bancarios reclamaron 227 millones de euros extra que le han sido imposibles de conseguir.Durante toda la jornada de ayer estuvieron negociando, sin éxito al no poder presentar aval, con diversos fondos para recibir un préstamo, pero desde el Gobierno apuntan a que esto solo habría retrasado unas semanas más una quiebra que parecía inevitable.