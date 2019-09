Sudeban continúa evaluando junto al representantes de la banca nacional el sistema de pago electrónico

Credito: Archivo

18 sept. 2019 - La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) junto a representantes de la banca pública y privada a nivel nacional, además de redes interbancarias y operadoras de tarjetas de débito y crédito evalúan los estatutos para implementar un nuevo sistema de pago, el cual se basa en la creación de nuevo software, así como también la emisión de tarjetas que puedan realizar transacciones independientes de Visa, Mastercard y Maestro.



A raíz de esta iniciativa, en los últimos días se conoció sobre la posibilidad de que sean eliminadas las tarjetas de crédito por parte de algunos bancos, pero luego de hacer un recorrido por distintas instituciones financieras públicas y privadas, se pudo constatar que no existe ningún comunicado de la Sudeban, para que sea aplicada por los bancos.



A comienzos del mes de septiembre la Sudeban realizó una reunión de trabajo con representantes de la banca nacional, tanto pública como privada donde buscaba concretar la activación de este nuevo servicio, que de acuerdo al organismo gubernamental, el método busca “mitigar los efectos de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas desde Estados Unidos”, señala el documento.



Esto es debido a las sanciones por parte de esa nación, está incluida la interrupción de las operaciones de Visa y Mastercard en Venezuela en un plazo aún no fijado.



Este nuevo sistema de pago está en discusión desde el mes de mayo, conjuntamente con el Banco Central de Venezuela a través del cual las instituciones financieras deberán cooperar con las operadoras de tarjetas de débito y de crédito.



La implementación de este sistema de transacciones tiene como fecha límite el 30 de noviembre de 2019. Por otra parte, la decisión de Visa de suspender operaciones con el BOD no debe afectar al resto de la banca nacional.

