Visa no prestará servicio al Banco Occidental de Descuento (BOD) por bloqueo de EEUU

Banco Occidental de Descuento (BOD) Credito: Archivo

17-09-19.-La compañía Visa dejará de prestar sus servicios al Banco Occidental de Descuento (BOD) por el bloqueo de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, específicamente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC), ente que habría inducido a la suspensión de la membresía de la empresa, además de la intervención administrativa contra la entidad por parte de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban), reseñó el portal El Universal.



Esta información fue difundida en una carta enviada por parte de Visa al vicepresidente ejecutivo del BOD, Jorge Fernández, que fue filtrada y difundida a través de redes sociales.



Es importante tener en cuenta que la orden ejecutiva del presidente norteamericano, Donald Trump del pasado 5 de agosto señala que cualquier empresa que asista a Venezuela o al Gobierno nacional podría acarrear sanciones.



El pasado 12 de septiembre la Sudeban tomó “medidas administrativas de intervención del Estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos” a la institución por 120 días hábiles bancarios.



El abogado Mariano de Alba señaló que luego de la decisión de la Superintendencia, la compañía estadounidense suspendió sus servicios al banco. De Alba agregó que “al estar intervenido por el gobierno de Venezuela, las sanciones de Estados Unidos impiden seguir prestando sus funciones”, dijo.



El texto que notifica la decisión expone que “de acuerdo a la circular oficial de la Sudeban, vigente a partir del 12 de septiembre de 2019 y durante 120 días, el Banco Occidental de Descuento será intervenido”, agregando que mediante esta intervención “el Banco Occidental de Descuento ahora está bloqueado por el Departamento de Estado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro (OFAC)”, señalando que como resultado, Visa tiene prohibido proporcionar servicios, directa o indirectamente, en beneficio del Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A”, se refleja en el documento.



Como consecuencia, a partir de esa fecha, la compañía con sede en San Francisco, Californía, suspendió su membresía con la entidad bancaria venezolana “en virtud del acuerdo de licencia de membresía y marca registrada”, dice el texto.



También señala el documento que la operadora de tarjetas de crédito bloqueó los BIN asociados con el BOD, que son los siguientes 402686/ 407427/ 407616/ 414640/ 422242/ 441132/ 441133/ 474154/ 493752/ 493753.



“Visa tiene prohibido proporcionar servicios, directa o indirectamente, en beneficio del Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A”, concluye la carta.



Esta notificación por parte de la empresa norteamericana surge luego de la rueda de prensa ofrecida por el presidente ejecutivo del banco, Víctor Vargas Irausquín, donde reiteró que la medida impuesta por la Sudeban es netamente administrativa y la entidad no se encuentra intervenida, ya que está en pleno funcionamiento.



El banco ha afirmado que las medidas tomadas por la Superintendencia son de carácter preventivo y no interfieren en la administración, dirección y operaciones de la entidad bancaria ya que no han sido asumidas por la Sudeban.



El titular del BOD señaló en su declaración del pasado jueves que están “acostumbrados a que los supervisen”, agregando que la medida de intervención es prorrogable, además de ser totalmente “normal”.



Luego de la intervención, Sunaval informó la suspensión del BOD de la Bolsa de Valores de Caracas.