Ex-ministro Rodrigo Cabezas: "No hay ni un solo especialista al frente de la economía del país"

13-09-19.-El exministro de finanzas Rodrigo Cabezas, afirmó durante una entrevistan en 'Primera Página' en Globovisión que las políticas implementadas por el Ejecutivo Nacional, no han logrado resolver el problema de la hiperinflación. "No hay ni un solo especialista, al frente de la economía del país", expresó.



"El 2019, terminará, como el sexto año de caída en la actividad económica que comenzó en 2014".



Advirtió que el Estado venezolano, no muestra evidencias de corregir sus políticas económicas.



A juicio de Cabezas. la última reconversión monetaria "no duró ni doce meses porque al no atacar las causas estructurales, falleció casi al nacer", expresó.



El también economista, subrayó que el Gobierno maneja una postura dogmática que lo lleva a rechazar la creación de programas de estabilización y disciplina fiscal, que asegura fueron sustituidos por medidas administrativas y de fiscalización de precios. "De la hiperinflación no se sale con discursos", recalcó.



"El Gobierno tuvo aportes. En 2015. Francisco Rodríguez y Unasur hicieron un excelente programa de estabilización y a finales de 2016 el Consejo de Economía, Productiva le entregó al presidente una serie de líneas para superar la crisis económica, y tampoco fue atendido".



Cabezas enfatizó que para superar la hiperinflación, se requieren programas de estabilización macroeconómica, encabezados por equipos que traten el tema con rigurosidad, "pero no hay ni un solo especialista, al frente de la economía del país".



Manifestó que una alternativa sería anclar las reservas internacionales y el tipo de cambio a una cesta de monedas. "Pero cuando oímos que van a estar ancladas al Petro se convierte en una broma, porque está anclado a algo que no tiene valor".