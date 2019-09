Presidente de BOD: "No está intervenido, sigue estando dirigido por su Junta Directiva"

12 sept. 2019 - El presidente del Banco Occidental de Descuento (BOD), Víctor Vargas Irausquín, afirmó que el Banco Occidental de Descuento (BOD) "no está intervenido", pese a la orden producida por la Superintendencia de Bancos (Sudeban) en la que estipula una “intervención administrativa”.



"El BOD no está intervenido, sigue estando dirigido por su Junta Directiva (...) La Sudeban dicta una medida administrativa, que lo único que hace es observar", afirmó Vargas durante una rueda de prensa este jueves 12 de septiembre.



"Es igual a la que tenemos todos los días (...) Nosotros estamos acostumbrados a que nos supervisen", agregó.



Reiteró qué: "ninguna de las instituciones del grupo financiero BOD está intervenida en ninguna parte del mundo. El BOD está en pleno funcionamiento"



Afirmó que la medida de intervención durante 120 días, es totalmente "normal" y forma parte de un proceso legal. Las operaciones bancarias no resultarán afectadas.



Las declaraciones fueron producidas luego de que la Sudeban impuso al BOD “medidas administrativas de intervención del estado en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios venezolanos”, mediante la resolución 047.19, fechada el 10 de septiembre de 2019, publicada en la GO 41.714 del 11 de septiembre.



Luego, el Banco Occidental de Descuento (BOD), a través de su cuenta en twitter, aseguró que la medida administrativa dictada por la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) “no afectan la continuidad de las operaciones” de la entidad financiera.



“Informamos a nuestros clientes y público en general que el BOD no está sujeto a un régimen de intervención. Las medidas administrativas se limitan a las descritas en la resolución N° 047.19 de @SudebanInforma que no afectan la continuidad de las operaciones del banco”, aseguró el BOD en la red social y en su cuenta @BODoficial.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 170 veces.