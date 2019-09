Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) prevé que Venezuela seguirá sin conexión aérea en futuro cercano

Credito: Archivo

10-09-19.-La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por su siglas en inglés) prevé que Venezuela seguirá desconectada por vía aérea en un futuro próximo, según afirmó este martes su vicepresidente para las Américas, Peter Cerdá, reseñó la agencia Efe.



"No vemos ningún cambio. La situación está empeorando, y las pocas líneas aéreas que quedan operan sin confianza, y tampoco creen que las cosas vayan a mejorar en corto plazo", dijo Cerdá en una conferencia de prensa en la capital panameña.



Según explicó el vicepresidente, en 2013 operaban 28 líneas aéreas en Venezuela. "Actualmente, gracias a Copa Airlines todavía tienen algo de conectividad con Latinoamérica. Y vuelos desde Europa hay dos o tres", comentó.



"No hay mucha posibilidad que vuelvan a operar las compañías. El gobierno venezolano todavía tiene una deuda de 4.000 millones de dólares con la industria que no se ha pagado. Y hasta que esto progrese, va a ser muy difícil que veamos una mejora en Venezuela", sostuvo Cerdá.



La última vez que la industria aérea, la cual recalca "entender la situación" del país, tuvo conversaciones con el gobierno venezolano fue hace más de dos años.



"En estos momentos no hemos tenido ningún tipo de alcance con las autoridades para mejorar la problemática", finalizó Cerdá.