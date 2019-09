El Banco de España niega estar siendo utilizado por el gobierno de Venezuela para mover dinero

Credito: Web

10-09-19.-El Banco de España negó estar siendo utilizado por el Gobierno de Venezuela como herramienta para mover su dinero, tal y como publicó la agencia Bloomberg, que acusó a Caracas de utilizar al banco central español para esquivar las sanciones que le impiden el acceso a servicios de banca comercial, reseñó el portal Spunik News.



"La cuenta a la que hace referencia la noticia solo permite realizar trasferencias con origen y destino en el Banco Central de Venezuela. Está abierta desde hace años y es una más de las cuentas que varios bancos centrales tienen abiertas en el Banco de España", explicaron fuentes del Banco de España.



Según las fuentes consultadas, el saldo de dicha cuenta es "relativamente pequeño" y "no tuvo variación significativa en el último año"



"Básicamente está siendo utilizada para pagar los gastos de funcionamiento habituales de las relaciones diplomáticas entre ambos países y por organismos supranacionales para hacer llegar fondos a sus oficinas en Venezuela, al no poder usar la vía de la banca comercial", añaden desde el Banco de España.



Este 9 de septiembre, Bloomberg publicó que el presidente Nicolás Maduro "había encontrado un aliado en el Banco de España" después de que "un número creciente de bancos en todo el mundo se negase a mover su dinero".



"El banco central de Venezuela depende cada vez más de su contraparte española para transferir y recibir fondos en el extranjero en un momento en que las sanciones de Estados Unidos han llevado a muchos grandes bancos e instituciones financieras a evitar cualquier trato real o percibido con el régimen socialista", señalaba la agencia.



Por el momento, el Gobierno español no ha manifestado ninguna declaración sobre esta cuestión.



El Ejecutivo de Pedro Sánchez se mantiene al margen y evita hacer declaraciones sobre Venezuela, después de ser uno de los primeros en apoyar la autoproclamación del líder opositor Juan Guaidó como "presidente encargado" del país.